In der Liga kommt Gendrey in dieser Saison erst auf zwei Einsätze für die TSG, vorerst werden keine weiteren dazukommen.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss lange auf Defensivspieler Valentin Gendrey verzichten. Wie die Kraichgauer am Donnerstag mitteilten, zog sich der 26 Jahre alte Franzose beim überraschenden Aus im DFB-Pokal gegen Zweitligist Holstein Kiel einen Wadenbeinbruch zu und fällt damit „langfristig“ aus.

Für den Rechtsverteidiger war es im Zweitrunden-Match am Mittwochabend nach einem frühen Foul und einer Behandlung schon in der 33. Spielminute nicht mehr weiter gegangen, das Feld konnte er nur mit Unterstützung verlassen. Das Spiel verlor die TSG 3:4 im Elfmeterschießen.

Die Partie endete für Gendrey früher als geplant Die Partie endete für Gendrey früher als geplant © picture alliance/dpa/SID/Frank Molter

„Die Verletzung ist für Vale ein herber Rückschlag und trifft uns alle im Klub auch menschlich“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker: „Wir stehen an seiner Seite, er erhält von uns jegliche Unterstützung. Wir alle wünschen ihm gute Besserung und eine schnelle Genesung.“

Gendrey spielt seit dem Sommer 2024 in Hoffenheim, immer wieder wurde er dort von Verletzungen (Sprunggelenk, Knöchelbruch, Schlüsselbeinbruch) ausgebremst. In der laufenden Saison kam er bisher erst auf zwei Kurzeinsätze in der Liga.