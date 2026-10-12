Spielen die derzeit Besten der Welt in der Bundesliga?

Der FC Bayern München strebt eine Vertragsverlängerung von Michael Olise an. Einem spanischen Medienbericht zufolge knüpft der Offensiv-Star jedoch eine entscheidende Bedingung an einen neuen Kontrakt.

Mit Michael Olise und Harry Kane verfügt der FC Bayern München über zwei der weltbesten Fußballer in seinen eigenen Reihen. Während sich eine Vertragsverlängerung mit Kane in München abzeichnet, machen die Klub-Verantwortlichen keinen Hehl daraus, auch Olise langfristig an den deutschen Rekordmeister binden zu wollen.

Der Franzose hat beim FC Bayern noch bis 2029 Vertrag, Zeitdruck verspüren die Bayern-Bosse deshalb noch nicht. Einem spanischen Medienbericht zufolge beschäftigt sich Olise jedoch durchaus mit seiner Situation in München und macht sich Gedanken um seine Zukunft.

Michael Olise hat in München noch bis 2029 Vertrag Michael Olise hat in München noch bis 2029 Vertrag © IMAGO/STEINSIEK.CH

Olise strebt Ausstiegsklausel an

Wie die in Madrid ansässige Tageszeitung As berichtet, kann sich Olise eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern vorstellen, allerdings nur unter einer Bedingung: sein neuer Vertrag muss eine Ausstiegsklausel beinhalten. Der Superstar möchte sich die Möglichkeit eines Wechsels offenhalten, auch wenn er beim FC Bayern unter Vertrag steht. Wie schon im vergangenen Sommer wird Real Madrid als Interessent aufgeführt.

Dem Bericht zufolge streben die Bayern-Bosse rund 200 Millionen Euro an, die jene Ausstiegsklausel betragen soll. Olise und sein Berater Glen Tweneboah sollen eine niedrigere Ausstiegsklausel anstreben. Für eine Verlängerung mit Olise soll der Klub zudem bereit sein, das Gehalt des Franzosen deutlich von 14 Millionen Euro auf 25 Millionen Euro pro Jahr anzuheben.

Eberl: Noch keine Gespräche mit Olise-Seite

Dass eine Olise-Verlängerung in München angestrebt wird, untermauerten die Bosse am Wochenende. „Ich wünsche mir und bin hoffnungsvoll, dass er irgendwann auch verlängert“, sagte Präsident Herbert Hainer bei Bild TV. Der 72-Jährige stellte klar, dass der Klub finanziell nicht auf einen Verkauf des Franzosen angewiesen ist. „Der FC Bayern ist ein Klub, der nicht verkaufen muss. Wir treffen unsere Entscheidungen aus der Stärke heraus. Michael Olise hat noch einen Vertrag bis 2029 bei uns.“

Ihm sei es egal, „ob Real Madrid oder wer auch immer angreift: Wir wissen uns ganz gut zu verteidigen. Der FC Bayern hat einiges zu bieten.“

DEINE MEINUNG

Auch Sportvorstand Max Eberl gab bei DAZN zu: „Unser Wunsch ist eindeutig hinterlegt. Wir würden gerne mit Michael lange, über 2029 hinaus weiterarbeiten, am liebsten verlängern.“ Schließlich sei Olise ein „Weltklassespieler, der noch immer nicht am Ende ist“. Eberl verriet, dass es zwischen der Olise-Seite und dem FC Bayern bezüglich einer Verlängerung „noch gar keine Gespräche gegeben“ habe.

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