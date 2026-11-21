Werder Bremen macht bei Daniel Thioune Nägel mit Köpfen. Der Vertrag des 52-Jährigen wäre im Sommer ausgelaufen.

Werder Bremen hat einen Tag vor dem Nordderby gegen den Hamburger SV den Vertrag mit Trainer Daniel Thioune frühzeitig auf unbestimmte Zeit verlängert. Das gab der Fußball-Bundesligist am Samstag bekannt. Der Vertrag des 52-Jährigen wäre im Sommer ausgelaufen.

„Wir sind von Daniels Arbeit absolut überzeugt. Er hat das gesteckte Ziel in der letzten Saison trotz einer schwierigen Situation mit viel Akribie erreicht und hat die Mannschaft in dieser Spielzeit sichtlich gefestigt“, sagte Clemens Fritz, Geschäftsführer Sport in Bremen: „Er kommt mit seiner menschlichen, klaren und direkten Art sehr gut in der Mannschaft an.“

Thioune hatte Werder Anfang Februar als Nachfolger von Horst Steffen übernommen und die Mannschaft letztlich auf Rang 15 zum Klassenerhalt geführt. Neben dem Vertrag des Cheftrainers erhielten auch der Co-Trainer Jan Hoepner und Christian Groß neue Verträge.

„Es macht mir wahnsinnig viel Spaß bei Werder. Wir haben tolle Charaktere in dieser Gruppe und es gelingt uns immer besser, unsere Idee vom Fußball spielen zu lassen“, sagte Thioune, der zuvor bei Fortuna Düsseldorf und dem VfL Osnabrück an der Seitenlinie gestanden hatte und am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den HSV auf einen weiteren ehemaligen Arbeitgeber trifft.

Nach neun Spieltagen liegt Werder mit 15 Punkten auf Rang sechs der Tabelle.