Der FC Bayern verliert mit Harry Kane und Michael Olise gleich zwei verletzte Stars. Daraus ergeben sich nach SPORT1-Informationen jetzt auch bittere Folgen für Fans des Rekordmeisters.

Ein ganz bitterer Abend für den FC Bayern – und dann auch noch mit Spätfolgen für die Fans: Nach SPORT1-Informationen wurden die Fanclub-Besuche von Harry Kane und Michael Olise infolge ihrer Verletzungen beim Spiel gegen den 1. FC Köln abgesagt.

Eigentlich entsendet der Rekordmeister in der Vorweihnachtszeit traditionell seine Stars zu verschiedenen Fanclubs – für die Anhänger immer ein großes Fest und für die Profis ein ganz besonderes Erlebnis. Dieses wird für die beiden Pechvögel allerdings in diesem Jahr ausfallen. Olise wäre eigentlich in Schildberg gewesen, Kane sollte Traunstein besuchen.

Michael Olise (l.) und Harry Kane mussten beim FC Bayern verletzt vom Feld Michael Olise (l.) und Harry Kane mussten beim FC Bayern verletzt vom Feld © IMAGO/Jan Huebner

FC Bayern: Das ist mit Harry Kane und Michael Olise passiert

Kane hatte sich beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln (1:1) einen Riss des Syndesmosebands im linken Sprunggelenk zugezogen und wird etwa drei bis vier Monate ausfallen.

Auch Michael Olise konnte die Partie nicht fortsetzen. Der Franzose blieb zur Pause in der Kabine, nachdem er sich in der Endphase des ersten Spielabschnitts in einem Zweikampf verletzt hatte.

Der Franzose musste das Stadion auf Krücken verlassen. Später gab es allerdings leichte Entwarnung: „Bei Michael Olise wurde eine Prellung des Vorfußes diagnostiziert. Der französische Offensivspieler wird in den kommenden Tagen behandelt“, gab der Verein preis.

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