Am Samstag lädt der FC Bayern München seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein. So können Sie die Veranstaltung live verfolgen.

Beim FC Bayern steht ein wichtiger Termin an: Am Samstag findet die Jahreshauptversammlung 2026 des Rekordmeisters statt. Die Veranstaltung steigt im Münchner BMW Park und beginnt um 11 Uhr, Einlass ist ab 9.30 Uhr.

Der FCB legt die Veranstaltung erneut auf ein Heimspielwochenende. Bereits einen Tag zuvor empfängt der FC Bayern in der Bundesliga den 1. FC Köln. Das Event kann auch im Livestream verfolgt werden.

Herbert Hainer wurde im vergangenen Jahr als Bayern-Präsident wiedergewählt Herbert Hainer wurde im vergangenen Jahr als Bayern-Präsident wiedergewählt © IMAGO/kolbert-press

FC Bayern: So können Sie die Jahreshauptversammlung live verfolgen

TV: –

Stream: fcbayern.com

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

FC Bayern: Das erwartet die Mitglieder

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berichte von Präsidium und Vorstand zur sportlichen, finanziellen und organisatorischen Entwicklung des Klubs. Außerdem wird über Marko Persic als neuen zweiten Vizepräsidenten abgestimmt. Er wurde nach dem Rückzug von Walter Mennekes als Nachfolger nominiert.

Die Versammlung steht unter dem Leitmotiv „Ein Verein. Ein Fundament. Zukunft gestalten.“ Der FC Bayern will dabei sowohl die vergangene Saison bilanzieren als auch die künftige Ausrichtung des Vereins in den Mittelpunkt stellen.

Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit, die Jahreshauptversammlung über die digitalen Kanäle des Vereins im Livestream zu verfolgen.

FC Bayern: Die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung

TOP 1 Bericht des Präsidenten

Bericht des Präsidenten TOP 2 Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten

Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten TOP 3 Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss

Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss TOP 4 Entlastung des Präsidiums

Entlastung des Präsidiums TOP 5 Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss TOP 6 Bestätigung der Ernennung des Zweiten Vizepräsidenten gemäß § 14 Ziffer 3 Satz 2 der Satzung

Bestätigung der Ernennung des Zweiten Vizepräsidenten gemäß § 14 Ziffer 3 Satz 2 der Satzung TOP 7 Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG

Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG TOP 8 Verschiedenes

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.