Allofs-Brüder über El-Mala-Brüder: Zwischen Lob und Demut

Die Allofs-Brüder kennen die Situation aus eigener Erfahrung: Vor 40 Jahren spielten sie selbst gemeinsam für den FC und erkennen Parallelen.

Said und Malek El Mala spielen gemeinsam für den 1. FC Köln. Eine Situation, die Klaus und Thomas Allofs aus eigener Erfahrung kennen: Die früheren Nationalspieler liefen einst ebenfalls gemeinsam für den FC auf. „Da denkt man natürlich zurück: 1986, das ist tatsächlich schon 40 Jahre her“, sagte Thomas Allofs im Doppel-Interview mit Sport1 und lobte vor allem Nationalspieler Said El Mala für dessen Umgang mit dem Hype.

„Said ist ein außergewöhnlicher Spieler“, schwärmte auch Klaus Allofs. Besonders seine Schnelligkeit und seine Stärke im Eins-gegen-eins hob er hervor. Vom Potenzial her gehöre El Mala „in die oberste Kategorie“. Seine Einschätzung unterstrich er mit einem Vergleich zu Köln-Ikone Lukas Podolski: „Said hat jedenfalls bereits bewiesen, dass er in die ‚Liga Poldi‘ gehört.“

Allerdings gibt es für Allofs klare Voraussetzungen. El Mala müsse klar im Kopf bleiben, von Verletzungen verschont werden und gerade bei möglichen Vereinswechseln die richtigen Entscheidungen treffen.

Auch Thomas Allofs sieht die Entwicklung mit gemischten Gefühlen. „Der Druck auf Said und auch auf Malek ist enorm“, erklärte er mit Blick auf die hohen Erwartungen an die beiden Kölner. Besonders die ständigen Vergleiche zwischen den Brüdern könnten zur Belastung werden. Klaus Allofs warnt zudem vor den unvermeidlichen Rückschlägen: „Im Moment ist natürlich alles rosarot. Aber auch bei den beiden werden Phasen kommen, in denen es nicht so läuft.“

Für die weitere Karriere hat Klaus Allofs deshalb einen klaren Rat: „Entscheidend ist, auf dem Teppich zu bleiben. Es hat noch keinem gutgetan, plötzlich zu glauben, er hätte den Fußball erfunden.“