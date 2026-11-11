"Wenn man sich nicht einigt, dann trennt man sich"

Der FC Bayern muss die Nachfolge von Scouting-Chef Nils Schmadtke regeln. Ein Kandidat mit reichlich Red-Bull-Vergangenheit dürfte es wohl nicht werden. Doch die Personalie Christopher Vivell wirft Fragen auf, die weit über das Scouting hinausgehen.

Max Eberl machte nach dem Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid kein großes Geheimnis daraus, wie sich der FC Bayern nach dem Abschied von Scouting-Chef Nils Schmadtke aufstellen möchte. Oder zumindest, welche Lösung der Sportvorstand bevorzugt.

„Wir haben schon Gedanken. Wir werden es erstmal gar nicht extern, sondern intern machen“, erklärte Eberl gegenüber SPORT1 in der Mixed Zone und verwies auf die aus seiner Sicht hervorragend funktionierende Scouting-Abteilung. Man vertraue den verbliebenen Mitarbeitern.

Max Eberl sieht sich mit der nächsten Machtfrage konfrontiert Max Eberl sieht sich mit der nächsten Machtfrage konfrontiert © IMAGO/STEINSIEK.CH

Doch warum trennt sich der FC Bayern dann überhaupt von deren bisherigem Leiter? Ein kurzer Dialog mit SPORT1 machte deutlich, dass Eberl über die Hintergründe nicht ausführlicher sprechen wollte.

FC Bayern: Eberl nicht diskussionsbereit

SPORT1: „Wenn es so gut aufgestellt ist, dann trennt man sich doch normalerweise nicht.“

Eberl: „Wenn man sich nicht einigt, dann trennt man sich.“

SPORT1: „Über was war man sich denn nicht einig?“

Eberl: „Das ist jetzt heute nicht das Thema.“

Damit war die Diskussion für Eberl beendet. Die Frage nach der Zukunft der Scouting-Abteilung bleibt allerdings spannend. Denn hinter der Nachfolge des scheidenden Head of Scouting steckt eine Personalie, die auch machtpolitisch einiges verändern könnte.

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Christopher Vivell kennt Christoph Freund bestens

Christopher Vivell, derzeit bei Manchester United als Director of Recruitment tätig, wurde zuletzt als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge Schmadtkes gehandelt. Der 39-Jährige verfügt über hervorragende Kontakte, internationale Erfahrung und einen guten Ruf als Talente-Entdecker.

Vor allem aber kennt er Bayern-Sportdirektor Christoph Freund bestens. Beide arbeiteten einst bei Red Bull Salzburg zusammen, schätzen sich fachlich und persönlich. Eine Verbindung, die eine mögliche Verpflichtung aus Sicht Freunds durchaus naheliegend erscheinen ließ.

Inzwischen deutet allerdings vieles darauf hin, dass Vivell nicht nach München kommen wird. Die zunächst vielversprechende Spur ist offenbar weitgehend erkaltet. Stattdessen könnte mit dem bisherigen Chefscout Christoph Kresse tatsächlich eine interne Lösung zum Zuge kommen – zunächst übergangsweise, möglicherweise aber auch dauerhaft.

Der Red-Bull-Einfluss ist längst enorm

Max Eberl dürfte darüber durchaus erleichtert sein. Denn ein weiterer Mann aus dem Red-Bull-Kosmos dürfte kaum in seinem Interesse liegen.

Allerdings ist die Personalie Vivell damit womöglich nur vorerst vom Tisch. Dass bei der nächsten Gelegenheit wieder ein Kandidat aus dem weitverzweigten Red-Bull-Netzwerk ins Gespräch gebracht wird, erscheint keineswegs ausgeschlossen.

Sportdirektor Christoph Freund verbrachte 17 Jahre in Salzburg und prägte den sportlichen Aufstieg des Klubs maßgeblich mit. Campus-Chef Jochen Sauer verfügt ebenfalls über eine Vergangenheit im Red-Bull-Kosmos. Gleiches gilt für Co-Trainer René Marić.

Erst im vergangenen Sommer holten die Münchner zudem Bernhard Seonbuchner von der Red-Bull-Akademie Salzburg als Leiter für Spiel- und Trainerentwicklung sowie den Übergangsbereich an den Campus. Die Liste ließe sich fortsetzen. Es handelt sich längst nicht mehr um einzelne Personalentscheidungen, sondern um ein weitverzweigtes Netzwerk ehemaliger Red-Bull-Mitarbeiter, die beim FC Bayern wichtige Positionen besetzen.

Dagegen ist grundsätzlich wenig einzuwenden. Red Bull hat über viele Jahre bewiesen, dass dort hervorragende Arbeit in der Talententwicklung und beim Scouting geleistet wird. Die Frage ist allerdings, wie viel rote Bullen der FC Bayern tatsächlich braucht.

Eberls Zeit bei RB dauerte nur neun Monate

Besonders interessant ist dabei die Rolle von Max Eberl. Schließlich besitzt auch der Sportvorstand eine RB-Vergangenheit. Seine Zeit als Geschäftsführer Sport in Leipzig dauerte allerdings nur neun Monate und endete im September 2023 mit einer unschönen Trennung.

Zum überzeugten Vertreter des Brause-Konstrukts wurde Eberl dabei nicht. Schon in seiner Gladbacher Zeit hatte er die enge Verflechtung zwischen Salzburg und Leipzig öffentlich kritisiert, diese Kritik während seiner eigenen Tätigkeit bei den Leipzigern allerdings relativiert.

Dass Eberl mit dem Konstrukt zumindest fremdelt, ist vor diesem Hintergrund keine allzu gewagte Einschätzung. Hinzu kommt seine aktuelle Situation beim FC Bayern.

Eberl verlor beim FC Bayern zwei enge Vertraute

Mit dem Abschied von Markus Weinzierl, der am Campus tätig war, und nun Nils Schmadtke hat er innerhalb weniger Monate zwei enge Vertraute verloren. Am Montag vermeldete der FC Bayern außerdem die Trennung von Florian Zahn, Teamleiter Scouting & Kaderplanung Nachwuchsfußball. Die Personalien stehen beispielhaft dafür, dass Eberls Einfluss innerhalb des Vereins trotz der Vertragsverlängerung bis 2029 keineswegs uneingeschränkt ist.

Im Gegenteil: Christoph Freund und Jochen Sauer wurden zuletzt erheblich gestärkt. Die beiden tragen mittlerweile die Verantwortung für den Campus. Auch das Scouting fällt in den Zuständigkeitsbereich des Sportdirektors.

Wäre nun ausgerechnet ein enger Vertrauter Freunds auf Eberls Vertrauten Schmadtke gefolgt, hätte dies die nächste bemerkenswerte Verschiebung der Kräfteverhältnisse bedeutet. Dass diese Konstellation mit Vivell aller Voraussicht nach nicht zustande kommt, dürfte Eberl gelegen kommen. Die grundsätzliche Gefahr einer weiteren Machtverschiebung ist damit allerdings keineswegs gebannt.

Denn es wäre nur schwer vorstellbar, dass Eberl ein großes Interesse daran hat, seinem Sportdirektor durch weitere Verpflichtungen aus dessen früherem Netzwerk noch mehr Einfluss zu verschaffen. Seine Aussagen in Madrid lassen sich jedenfalls auch vor diesem Hintergrund interpretieren.

Passt die Red-Bull-Philosophie zum FC Bayern?

Unabhängig von der internen Machtfrage drängt sich noch eine andere Überlegung auf: Wie viel von der Energydrink-Philosophie lässt sich überhaupt auf den FC Bayern übertragen?

Das Geschäftsmodell der Red-Bull-Klubs basiert wesentlich darauf, junge Talente frühzeitig zu entdecken, auszubilden, weiterzuentwickeln und gegebenenfalls gewinnbringend zu verkaufen. Die verschiedenen Standorte ermöglichen dabei ein Netzwerk, das auf die Entwicklung und den Transfer von Spielern ausgerichtet ist. Der FC Bayern funktioniert anders.

Der Rekordmeister versteht sich nicht als Ausbildungsstation, sondern als Endstation für die besten Fußballer der Welt. Seine Aufgabe besteht darin, Stars zu verpflichten, sie möglichst langfristig zu halten und mit ihnen die Champions League zu gewinnen. Selbstverständlich können die Bayern von der Expertise ehemaliger Red-Bull-Mitarbeiter profitieren. Gerade im Nachwuchsbereich hat sich das längst gezeigt.

Doch nicht jede Methode, die in Salzburg oder Leipzig erfolgreich war, muss zwangsläufig auch in München funktionieren. Und nicht jede Schlüsselposition muss mit jemandem besetzt werden, der aus demselben Netzwerk stammt. Zumal ein Spitzenverein wie der FC Bayern gut beraten ist, sich unterschiedliche Perspektiven und Denkweisen zu erhalten.

Verschnaufpause für Eberl

Die Nachfolge von Nils Schmadtke ist deshalb mehr als die Suche nach einem neuen Scouting-Chef. Sie ist auch eine Richtungsentscheidung: Soll sich der FC Bayern weiterhin stark an einem bestimmten Fußballmodell orientieren oder bewusst unterschiedliche Philosophien miteinander verbinden?

Für Max Eberl dürfte diese Frage noch eine zusätzliche Bedeutung besitzen. Denn während der Red-Bull-Einfluss beim FC Bayern immer größer geworden ist, hat sein eigener zuletzt eher abgenommen. In der Personalie Vivell könnte Eberl deshalb noch einmal glimpflich davongekommen sein. Eine Verschnaufpause. Doch die Verbindungen in den Red-Bull-Kosmos bleiben bestehen.

Und mit ihnen die Möglichkeit, dass schon bald der nächste Kandidat aus diesem Netzwerk beim FC Bayern ins Gespräch kommt. Sehr wahrscheinlich wieder nicht unbedingt zu Eberls Gunsten.

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