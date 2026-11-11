FC Bayern: Nächster wichtiger Mitarbeiter weg
Der FC Bayern regelt die Aufgaben am Campus neu. Nach Scouting-Chef Nils Schmadtke geht der nächste wichtige Mitarbeiter.
Der Umbau im Nachwuchs beim FC Bayern schreitet weiter voran. Nachdem zuletzt bereits vermeldet wurde, dass sich der Rekordmeister von seinem Head of Scouting Nils Schmadtke trennt, teilte der FCB nun mit, dass mit Florian Zahn auch der Teamleiter Scouting & Kaderplanung Nachwuchsfußball geht.
Man habe sich „nach guten Gesprächen einvernehmlich auf eine Beendigung ihrer Zusammenarbeit verständigt“, schrieben die Bayern am Mittwoch in einem Statement. Zahn arbeitete seit 2019 am Campus. Damals kam er vom FC Chelsea nach München.
Das sagen der FC Bayern und Zahn zur Trennung
„Florian hat mit seinem Team in den vergangenen Jahren viele talentierte Spieler entdeckt, die den Weg in den Profifußball gefunden haben oder kurz davor sind“. Wir bedanken uns bei ihm für seine Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, sagte der für den Campus zuständige Sportdirektor Christoph Freund.
Der scheidende Teamleiter bedankte sich bei seinem „Herzensverein“ FC Bayern für die Chance, „die Verpflichtung und Entwicklung nationaler und internationaler Talente aktiv mitzugestalten.“ Nach sieben Jahren im Klub „fühlt es sich richtig an, meinem Streben nach persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung nachzugehen.“
Aus des Eberl-Vertrauten Schmadtke sorgt für Aufsehen
Scouting-Chef Schmadtke wird den Klub zum 31. Januar 2027 verlassen. SPORT1 hatte bereits im August über das bevorstehende Aus des 37-Jährigen berichtet, der eigentlich noch bis Sommer Vertrag hatte.
Sportvorstand Max Eberl und Schmadtke kennen sich seit der gemeinsamen Zeit bei Borussia Mönchengladbach, wo Schmadtke ein Jahr nach Eberls Abschied als Sportdirektor übernommen hatte.
Wie SPORT1 weiß, gab es schon im Frühjahr intern Kritik an der Arbeit und der Abteilung des Chefscouts. Dabei stand ein pikanter Vorwurf im Raum: Nach SPORT1-Informationen machten bestimmte Entscheider im Klub die Scouting-Abteilung dafür verantwortlich, dass immer wieder Personalplanungen des Klubs an die Öffentlichkeit gelangen.
Wie die Aufgaben am Campus neu verteilt werden, ist aktuell noch nicht bekannt.
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