Der langjährige Top-Referee arbeitete in seiner Karriere an seinem Auftritt - und hatte Erfolg.

Deniz Aytekin rät den Schiedsrichtern im Profifußball zu einer offenen Fehlerkultur. „Die Menschen sind viel zugänglicher, wenn sie merken, dass sie mit einem diskutieren können und dass man in der Lage ist, Fehler zuzugeben. Das steigert sogar die Autorität“, sagte der 48-Jährige, der seine Karriere in diesem Sommer beendet hatte, in einem Interview der Playboy-Sonderedition „How to be a Man“.

Aytekin, der 2019, 2022, 2024 und 2026 zum DFB-Schiedsrichter des Jahres gekürt wurde, beschreibt, dass es als Referee letztlich darum gehe, „Brücken zu den Menschen zu bauen und dadurch eine natürliche Autorität wachsen zu lassen“. Er selbst habe sich intensiv mit dem eigenen Auftreten auf dem Feld auseinandergesetzt, ehe er im Ansehen der Spieler deutlich gewann. Insgesamt blickt Aytekin auf 254 Spiele in der Bundesliga zurück.

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