Zieht es Oliver Baumann künftig als Ersatztorhüter zum FC Bayern? Hoffenheim-Boss Andreas Schicker und Münchens Sportdirektor Christoph Freund beziehen Stellung.

Einmal mehr wird dieser Tage über einen möglichen Wechsel von Oliver Baumann zum FC Bayern als Backup-Torhüter spekuliert. Nun haben sich mit Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und Bayerns Sportdirektor Christoph Freund zwei Verantwortliche öffentlich zur Personalie geäußert.

Freund wollte die Spekulationen nicht befeuern, schloss ein Bayern-Interesse aber auch nicht kategorisch aus. Im Talkformat „Talk und Tore“ bei Sky Sport Austria erklärte der Österreicher über Baumann: „Er ist ein super Tormann. Er hat einen unglaublich großen Beitrag geleistet, dass die TSG Hoffenheim jetzt da steht, wo sie steht.“

Oliver Baumann mit Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker (r.) Oliver Baumann mit Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker (r.) © IMAGO/Maximilian Koch

Mit Blick auf die Zukunft der Torwartposition beim Rekordmeister ergänzte Freund: „Aber wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten Gedanken machen, wie wir uns auf der Torwart-Position aufstellen. Sollte es so sein, dass er Thema ist, dann würde ich mich bei Andreas Schicker als Erstes melden.“

FC Bayern: Urbig soll Neuer beerben

Aktuell ist Manuel Neuer noch die Nummer eins beim FC Bayern, steuert aber auf das Ende seiner Karriere zu. Jonas Urbig steht als Nachfolger parat – offen ist die Frage, wer künftig die Rolle hinter ihm einnehmen könnte.

Mit dem erfahrenen Baumann würde Bayern eine verlässliche und bundesligaerprobte Lösung erhalten. Schicker machte jedoch deutlich, dass die TSG ihren Kapitän nur ungern ziehen lassen würde.

DEINE MEINUNG

„Oli hat die Möglichkeit, Rekord-Bundesligaspieler zu werden. Das ist schon etwas Außergewöhnliches. Ich würde es mir wünschen, wenn er noch lange bleibt“, sagte der Hoffenheimer Sport-Geschäftsführer.

Schicker: „Dann muss man darüber sprechen“

Aber auch Schicker schloss einen Wechsel nicht komplett aus. „Oli hat sich das auch verdient, dass wenn der absolute Wunsch da ist, man drüber sprechen muss“, erklärte er.

Besonders der mögliche Bundesliga-Rekord könnte für einen Verbleib sprechen. Aktuell steht Baumann bei 533 Einsätzen im Oberhaus. Um Karl-Heinz Körbel (602 Bundesliga-Spiele) zu überholen, fehlen dem 36-Jährigen noch 70 Partien.

Als Backup beim FC Bayern dürfte es deutlich schwieriger werden, diese Marke zu erreichen. Schickers Gefühl sei, dass Baumann „den Rekord holen will“. Der aktuelle Vertrag des Torhüters läuft noch bis zum Sommer 2028.

Sky hatte zuletzt unter anderem auch Loris Karius als möglichen Kandidaten für die Torwartposition hinter Jonas Urbig ins Spiel gebracht.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach