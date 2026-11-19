Neven Subotic feierte einst unter Trainer Jürgen Klopp seine größten Erfolge. Der ehemalige BVB-Verteidiger verrät, was Dortmund unter Klopp besonders stark gemacht hat.

2011 und 2012 Deutscher Meister, 2012 DFB-Pokalsieger und 2013 Finalist in der Champions League: Neven Subotic blickt auf eine erfolgreiche Ära bei Borussia Dortmund unter Cheftrainer Jürgen Klopp zurück.

Wie hat es der heutige Bundestrainer damals geschafft, Borussia Dortmund zu einem der besten Vereine der Welt zu formen? „Er hat die Rahmenbedingungen geschaffen. Die Botschaft war klar: Wir werden mehr laufen als der Gegner. Machst du mit oder nicht? Gerade als junger Spieler sieht man dann, dass gestandene Spieler gehen müssen. Dafür braucht es Mut und Vertrauen in die eigene Vision, die schnell greifbar wurde“, erklärt Subotic in der am Freitag erscheinenden Ausgabe von BUNDESLIGA.

Jürgen Klopp (l.) und Neven Subotic (r.) Jürgen Klopp (l.) und Neven Subotic (r.) © IMAGO/Fishing 4

Andere Teams besser als der BVB? „Das war uns egal“

Der ehemalige Verteidiger war 2008 von Mainz 05 nach Dortmund gewechselt, auch Klopp kam im selben Jahr von den Rheinhessen nach Westfalen. Der intensive Klopp-Fußball war schon „im ersten Jahr zu spüren. Dadurch entstand eine Eigendynamik. Sie hat uns auf eine besondere Art ermächtigt. Die anderen konnten vielleicht individuell besser sein. Sie konnten Champions League gespielt oder größere Namen haben. Das war uns egal“, schilderte Subotic.

Der 37-Jährige weiter: „Wir waren überzeugt, dass wir mit unserer Mentalität über neunzig Minuten und mit der Intensität unserer Zweikämpfe gewinnen würden. Dieses Gefühl hat Klopp in uns hervorgebracht.“

Insgesamt 263 Pflichtspiele hat Subotic für Schwarz-Gelb absolviert. Im Januar 2018 wechselte er ablösefrei nach Frankreich zu AS Saint-Étienne. Ein Jahr später kehrte er in die Bundesliga zurück und unterschrieb beim 1. FC Union Berlin, auch für den 1. FC Köln war der 37-Jährige auf Leihbasis im Einsatz. 2022 hat Subotic seine Karriere beendet.

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