Die lang ersehnte Rückkehr von Vincent Kompany und Jamal Musiala bei den Münchnern wird stark getrübt.

Große Verletzungssorgen um Weltfußballer Harry Kane und Flügel-Magier Michael Olise haben dem FC Bayern die Comeback-Party für Vincent Kompany und Jamal Musiala gründlichst vermasselt. Bei der Rückkehr von Trainer und Zauberfuß kam der Bundesliga-Spitzenreiter gegen den 1. FC Köln nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und muss den Verlust der Tabellenführung fürchten. Der Schock um Kane und Olise traf die ohnehin stark ersatzgeschwächten Münchner am Vorabend der Jahreshauptversammlung ins Mark.

Kane musste in der 20. Minute vom Platz, Olise blieb nach der Pause in der Kabine. Das Duo verletzte sich bei Kölner Fouls, die vom recht unerfahrenen Schiedsrichter Robin Braun in seinem 16. Bundesliga-Spiel jeweils nicht geahndet wurden.

Mikey Moore (12.) brachte den FC früh in Führung. Die Bayern zeigten trotz all der Rückschläge Moral, mehr als der Ausgleich von Nathaniel Brown (37.) aber war nicht mehr drin.

Musiala wurde bei seinem ersten Einsatz seit 63 Tagen in der 70. Minute eingewechselt. Der 23-Jährige habe nur Luft für „20 Minuten“, sagte Kompany, der den Nationalspieler behutsam aufbauen will: „Der Junge hat Hunger, aber wir müssen das Richtige machen.“ Auch in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim OSC Lille wird Musiala nicht starten können. Immerhin dürfte Luis Díaz dann als Joker zurückkehren.

Kompany selbst hat vier Wochen nach seinem Zusammenbruch auch noch Rückstand: Seinen linken Arm trug er wegen der lädierten Schulter in einer Schlinge – und dieser Freitagabend war nicht eben gesundheitsfördernd. Die Bayern konnten bei aller Dominanz kaum dauerhaft Druck aufbauen, Köln verteidigte in seiner Dreierkette geschickt – und konterte.

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So etwa beim 0:1. Nach einem Fehlpass von Olise legte Said El Mala gekonnt für Moore auf, der den Ball elegant am Ex-Kölner Jonas Urbig im Münchner Tor vorbeilegte und einschoss. Doch damit nicht genug der Bayern-Schmerzen: FC-Verteidiger Joel Schmied klärte im Strafraum, rutschte dann aber von hinten in Kane rein (15.). Der Engländer ging zu Boden, kam noch einmal zurück, verließ aber fünf Minuten später endgültig das Feld.

Ein längerer Ausfall des 33-Jährigen träfe den Rekordmeister im Jahresendspurt mit noch sieben Spielen bis Weihnachten hart: Kompany muss bereits auf die Topspieler Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry und Díaz verzichten.

Für Kane kam Tom Bischof, die Bayern taten sich ohne echten Stürmer noch schwerer. Der Ausgleich fiel aus dem Nichts, als Brown aus 18 Metern und zentraler Position einfach abzog. Dann der nächste Schreckmoment, als Tom Krauß Olise am Bein traf (40.). Der Franzose schleppte sich in die Pause; Bundesligadebütant Tim Binder ersetzte ihn dann.

Lennart Karl (54.) hatte die Führung auf dem Fuß, Urbig rettete doppelt stark gegen El Mala und Linton Maina (57.). Das Spiel wogte bis zur hektischen Schlussphase hin und her, Aleksandar Pavlovic (76.) verfehlte das Kölner Tor ebenso knapp wie Musiala (80.). Auch die Gäste suchten immer wieder ihr Heil in der Offensive. El Mala (82.) verpasste die große Chance auf das 1:2. Die Münchner Personalnot war letztlich so groß, dass Kompany dem 19-jährigen Angreifer Noah Codjo-Evora aus der Regionalliga-Mannschaft zu seinem Profidebüt verhalf (88.).