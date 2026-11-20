Gegen den 1. FC Köln müht sich der FC Bayern bei der Rückkehr von Vincent Kompany zu einem Zähler. Große Sorgen bereiten dabei die Auswechslungen von Harry Kane und Michael Olise.

Punktverlust und Verletzungssorgen! Der FC Bayern München hat gegen den 1. FC Köln einen extrem bitteren Bundesliga-Abend erlebt und ist nicht über ein enttäuschendes 1:1 (1:1) hinausgekommen.

Schon früh im Spiel war der Effzeh nach schönem Konter durch Mikey Moore in Führung gegangen (12.), Nathaniel Brown glich immerhin per Distanzschuss aus (37.).

Vincent Kompany an der Seitenlinie Vincent Kompany an der Seitenlinie © IMAGO/Jan Huebner

Bayern sorgt sich um Kane und Olise

Zusätzlich wurde die Partie durch zwei verletzungsbedingte Auswechslungen beim Rekordmeister getrübt: Bereits nach 20 Minuten hatte Ballon-d’Or-Sieger Harry Kane das Feld verlassen müssen. Kurz vor der Pause verletzte sich dann auch noch Michael Olise.

Der Franzose spielte zwar noch bis zum Pausenpfiff weiter, blieb dann jedoch in der Kabine. In der zweiten Halbzeit verließ er dann das Stadion auf Krücken. Damit wird die Verletztenliste beim FC Bayern vermutlich immer länger: Zuletzt hatte sich Alphonso Davies bei der kanadischen Nationalmannschaft verletzt, auch Ismail Saibari, Manuel Neuer und Serge Gnabry fallen aktuell aus.

Entsprechend dünn war am Freitagabend auch Bayerns Ersatzbank besetzt: Für Olise kam Youngster Tim Binder in die Partie, der damit zu seinem ersten Bundesligaeinsatz für die Profis kam. Ohne Kane und Olise versuchten die Münchner in der zweiten Halbzeit einiges, kamen jedoch nicht zum Siegtreffer.

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Bayern patzt bei Musiala-Comeback

Sowohl Lennart Karl als auch Konrad Laimer vergaben gute Gelegenheiten. Jamal Musiala, der nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback feierte, schob einen Ball denkbar knapp am Pfosten vorbei (80.).

Auf der Gegenseite rettete Jonas Urbig den Hausherren mehrfach das Remis: Besonders seine starke Doppelparade gegen Said El Mala und Linton Maina war herausragend (58.). El Mala seinerseits vergab noch eine große Konterchance auf den Kölner Siegtreffer (83.).

Durch das Unentschieden ließen die Münchner nun somit bereits zum vierten Mal in dieser Bundesligasaison Punkte liegen und stehen bei 22 Punkten nach zehn Partien. Somit kann Borussia Dortmund mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag die Tabellenführung zurückerobern.

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