Die Trainer von Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim kennen sich schon aus früheren Jahren in Österreich.

Für Adi Hütter, Trainer von Eintracht Frankfurt, wird das anstehende Bundesligaduell mit der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) auch zu einer kleinen Reise in die Vergangenheit.

Den TSG-Cheftrainer Christian Ilzer kenne er „schon ewig“, sagte der Österreicher Hütter über seinen Landsmann, „wir sind uns schon in der zweiten Liga in Österreich begegnet.“

Ilzer bezeichnet Hütter als Mentor

Ilzer hatte Hütter zuletzt als „Mentor“ bezeichnet, der SGE-Coach wiederum wiegelte ab. „Ein Lehrmeister bin ich sicherlich nicht“, sagte der 56-Jährige, der großen Respekt vor seinem Trainerkollegen hat: „Er ist einen harten, steinigen Weg gegangen und hat es sich verdient, Trainer in der Bundesliga zu sein.“

Hoffenheim und Frankfurt stehen nach neun Spieltagen punktgleich mit jeweils zwölf Zählern im Tabellenmittelfeld, mit einem Sieg will sich die SGE nach einem holprigen Saisonstart nach oben schieben. Größere personelle Probleme musste Hütter nach der Länderspielpause zunächst nicht beklagen. Bei Can Uzun sprach der Coach nach dessen Erkältung allerdings von einem „Wettlauf gegen die Zeit“ bis Samstag.

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