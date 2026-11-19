Die SV Elversberg empfängt am Samstag den Tabellendritten aus dem Breisgau.

Beim letzten Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in diesem Jahr hat Vincent Wagner, Trainer der SV Elversberg, genau hingeschaut – und dabei auch eine Ahnung von der Stärke des kommenden Gegners aus Freiburg bekommen: „Treu und Scherhant waren dabei, als Deutschland mal richtig schön die Niederlande 5:0 vom Platz gefegt hat“, sagte Wagner vor dem Heimspiel gegen die Breisgauer in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky), „da kommt sehr, sehr viel Qualität.“

Beim Sport-Club gehören die DFB-Aufsteiger Philipp Treu und Derry Scherhant längst zu den Leistungsträgern und haben großen Anteil an Tabellenplatz drei nach neun Spieltagen. Doch auch Aufsteiger Elversberg steht als Siebter überraschend gut da, vor der Saison wäre die Prognose dieser Tabellenkonstellation beim Duell mit Freiburg wohl als „ein bisschen verrückt“ abgetan worden, meinte Wagner.

Gegen den Europa-League-Finalisten der Vorsaison muss der Coach voraussichtlich auf zwei Profis verzichten. Nicholas Mickelson fällt wegen einer Innenbandverletzung aus. Auch Lukas Pinckert (Knöchelverletzung) kehrt wohl noch nicht zurück, auch wenn es „eine Chance“ gebe, „dass er aufläuft“, wie Wagner sagte.