Am Donnerstag ist eines der sehnlichst erwarteten Videospiele aller Zeiten an den Start gegangen. Das ist auch in der Bundesliga ein Thema.

Autos zu Schrott fahren und Gangsterfantasien ausleben: Der Hype um den Start des Videospiels „Grand Theft Auto VI“ hat auch die Fußball-Bundesliga erfasst. Er gehe „schon davon aus, dass sie es spielen“, sagte Trainer Niko Kovac von Borussia Dortmund über seine Profis und fügte mit einem Schmunzeln hinzu: „Hoffentlich nicht so exzessiv spielen, dass sie Tag und Nacht verwechseln. Das wäre dann problematisch.“

Laut Trainer René Wagner treffen sich Profis vom 1. FC Köln immer mal wieder abends „in Online-Formaten zum Zocken“, auch für andere Videospiele. Der 38-Jährige glaubt aber „nicht, dass die Jungs da in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden“.

„Grand Theft Auto VI“ ist erschienen „Grand Theft Auto VI“ ist erschienen © AFP/SID/GABRIEL BOUYS

Veröffentlichung von GTA VI sorgt für Hype

Mit „Grand Theft Auto VI“ ist am Donnerstag eines der sehnlichst erwarteten Videospiele aller Zeiten an den Start gegangen. Zwischen dem neuen Teil der erfolgreichen Videospielreihe und seinem Vorgänger liegen 13 Jahre. Die Veröffentlichung hatte weltweit für große Aufmerksamkeit gesorgt.

Kovac selber hat nach eigener Aussage keine Spielkonsole zu Hause. „Aus dem Alter bin ich, glaube ich, raus“, sagte der 55-Jährige, der mit der Technik des Spiels offenbar ohnehin nicht näher vertraut ist: „Macht man das per Applikation inzwischen? Oder braucht man Hardware dafür?“

Stürmerstar Alexander Isak vom FC Liverpool hatte sich offenbar besser vorbereitet. „Ich glaube, ab dem 19., wenn es erscheint, wird es schwierig, mich zu erreichen“, sagte der Schwede zuletzt: „Ich werde komplett darin versinken. Das ist der Plan.“

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