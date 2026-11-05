Bundesliga-Ansetzungen: Revierderby an Nikolaus

Schalke und Dortmund treffen an Nikolaus aufeinander, Bayern gegen Bremen wird im Free-TV gezeigt.

Das Revierderby steigt an Nikolaus: Die Bundesliga hat die letzten Partien für dieses Jahr sowie die ersten Spiele in 2027 zeitgenau angesetzt. Zum Kracher zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund kommt es im Rahmen des 12. Spieltags am 6. Dezember (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN). Die Fans von Bayern München und Werder Bremen dürfen sich auf ein traditionsreiches Duell an einem Freitagabend freuen: Den 14. Spieltag – der letzte vor der Winterpause – eröffnen die beiden Teams am 18. Dezember (20.30 Uhr).

Der Nord-Süd-Schlager in München ist auch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen, neben Sky wird die Partie auch von Sat.1 übertragen. Auch zum Auftakt im neuen Jahr wird es eine Partie im Free-TV geben, das Auftaktspiel zum 15. Spieltag am 8. Januar 2027 zwischen Borussia Dortmund und Mainz 05 wird außer bei Sky ebenfalls bei Sat.1 gezeigt. Ein weiteres Highlightspiel steht zum Ende der Hinrunde an: Im Rahmen des 17. Spieltags empfängt Eintracht Frankfurt am 16. Januar die Bayern zum Samstagabendspiel (18.30 Uhr/Sky).

Auch in der 2. Bundesliga wurden die anstehenden Spiele zeitgenau festgesetzt: Die derzeit beiden besten Teams, Tabellenführer Hertha BSC und der Verfolger 1. FC Nürnberg, treffen zum Ende der Hinrunde am Samstag, den 16. Januar (20.30 Uhr/Sky und RTL) aufeinander. Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen für die Bundesliga und 2. Bundesliga sollen spätestens zwischen dem 21. und dem 23. Dezember festgelegt werden.