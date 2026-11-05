Harry Kane verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern. Die englische Presse trauert weil ihr Superstar nicht in die Premier League zurückkehren wird.

Lange hat es sich abgezeichnet, nun ist es offiziell: Harry Kane hat seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2029 verlängert. Überraschend kommt die Verkündung nicht mehr, Wellen schlug sie dennoch – auch weit über München hinaus.

Die internationale Presse reagiert mit Anerkennung für den FC Bayern, der den frisch gebackenen Ballon-d’Or-Sieger an sich binden konnte. In England ist man derweil traurig darüber, dass einer der größten Spieler des Landes vorerst nicht in die Premier League zurückkehren und dementsprechend auch nicht auf die Jagd nach dem Torrekord von Alan Shearer gehen wird.

Harry Kane wechselte 2023 zum FC Bayern Harry Kane wechselte 2023 zum FC Bayern © IMAGO/ZUMA Press Wire

Gleichzeitig ist großes Thema, dass Kane nun Berichten zufolge der bestbezahlteste Fußballer Europas sein soll. Ein Überblick über die Pressestimmen.

ENGLAND

Daily Mail: „Harry Kane ‚wird zum bestbezahlten Fußballer Europas‘, nachdem der englische Nationalmannschaftskapitän einen neuen Vertrag beim FC Bayern München unterzeichnet hat, um weitere drei Jahre in Deutschland zu bleiben. Jegliche Hoffnung auf eine Rückkehr in die Premier League, um den Torrekord von Alan Shearer zu brechen, ist zerschmettert worden, da er sich für weitere drei Jahre an den deutschen Meister gebunden hat.“

The Sun: „Harry Kane wird zum bestbezahlten Spieler Europas – nur wenige Tage nach dem Gewinn des Ballon d’Or unterzeichnet er einen neuen Vertrag beim FC Bayern München. Der 33-Jährige setzte sich letzte Woche gegen Kylian Mbappé und Lamine Yamal durch und sicherte sich die prestigeträchtigste Einzelauszeichnung im Fußball. Er erhielt die Auszeichnung nach einer unglaublichen Saison für Verein und Nationalmannschaft, in der er satte 73 Tore erzielte. Und seine 61 Tore für den FC Bayern München in der vergangenen Saison, die den Bayern zum nationalen Triple verhalfen, haben dazu geführt, dass ihm der Bundesliga-Spitzenklub einen neuen, lukrativen Vertrag angeboten hat.“

The Athletic: „Harry Kane unterzeichnet einen neuen Vertrag beim FC Bayern München und wird damit zum bestbezahlten Spieler Europas. Harry Kane hat sich für das nächste Kapitel seiner Karriere dem FC Bayern München verschrieben und einen neuen, rekordverdächtigen Dreijahresvertrag beim Verein unterzeichnet. Der 33-jährige Kane stand kurz vor dem Ende der letzten sechs Monate seines bisherigen Vertrags, doch beide Seiten waren entschlossen, ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen.“

DEINE MEINUNG

SPANIEN

Marca: „Harry Kane verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2029, wenn er 36 Jahre alt sein wird. Harry Kane (Leytonstone, 1993) wird bis 2029 beim FC Bayern bleiben, wie der bayerische Verein soeben offiziell bekannt gegeben hat. Der ehemalige Tottenham-Spieler, der 2023 für 95 Millionen Euro verpflichtet wurde, hat eine offizielle Einigung über die Verlängerung seines Vertrags bis 2029 erzielt; dann wird der Fußballer 36 Jahre alt sein (im vergangenen Juli wurde er 33).“

AS: „Kane verlängert bei Bayern bis 2029. Der FC Bayern macht den englischen Stürmer zum bestbezahlten Fußballer Europas. Es war ein offenes Geheimnis und nun ist es offiziell: Der FC Bayern München hat die Vertragsverlängerung von Harry Kane bis 2029 bekannt gegeben. Der englische Stürmer, frisch gebackener Ballon d’Or-Gewinner und Kapitän der englischen Nationalmannschaft, verlängert damit seinen Vertrag bei den Bayern, zu denen er im Sommer 2023 von Tottenham gekommen war. Seitdem hat sich Kane zur ersten Adresse im Angriff des Vereins entwickelt und spektakuläre Zahlen vorzuweisen: 156 Tore in 161 Pflichtspielen. Während seiner Zeit in München hat er zwei Bundesliga-Meisterschaften, einen DFB-Pokal und zwei deutsche Supercups gewonnen.“

FRANKREICH

L’Equipe: „Der Ballon d’Or-Gewinner Harry Kane verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2029. Harry Kane, der zum ersten Mal in seiner Karriere zum Ballon d’Or-Gewinner gekürt wurde, setzt sein Abenteuer beim FC Bayern München fort. Der englische Stürmer hat einen neuen Dreijahresvertrag unterzeichnet, der ihn bis Juni 2029 an den deutschen Verein bindet. Der Ballon d’Or-Gewinner verlängert sein Engagement beim FC Bayern München. Mit 33 Jahren hat Harry Kane einen neuen Dreijahresvertrag beim deutschen Verein unterzeichnet, der ihn nun bis Juni 2029 an den Verein bindet. Als sich die letzten sechs Monate seines bisherigen Vertrags dem Ende näherten, waren der englische Stürmer und die bayerische Vereinsführung entschlossen, ihre Zusammenarbeit fortzusetzen.“

RMC Sport: „Die große Ankündigung des FC Bayern zur Zukunft von Kane. Kane verlängert beim FC Bayern. Der gerade zum Ballon d’Or-Gewinner gekürte Harry Kane hat sich entschieden, einen neuen Vertrag beim FC Bayern München zu unterschreiben. Der englische Stürmer ist nun bis 2029 an den deutschen Verein gebunden.