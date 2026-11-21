Die Eintracht Frankfurt empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Frankfurt empfängt heute Nachmittag die TSG Hoffenheim in der Bundesliga. Anstoß im Deutsche Bank Park ist um 15.30 Uhr.

Frankfurt – Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Bei der Eintracht steht der Wechsel an der Spitze des sportlichen Bereichs früher an als geplant: Joti Chatzialexiou übernimmt bereits Anfang Dezember als Sportvorstand. Ursprünglich sollte der Nachfolger von Markus Krösche erst Anfang Februar beginnen. Der bisherige Sportvorstand des 1. FC Nürnberg kann damit schon in die Vorbereitung auf die Wintertransferperiode eingebunden werden. Sein Vertrag in Frankfurt läuft bis 2030.

TSG Hoffenheim kommt mit Aufwärtstrend

Hoffenheim gewann drei seiner vergangenen vier Bundesliga-Spiele, nachdem die Mannschaft von Christian Ilzer nach fünf Spieltagen mit drei Punkten noch auf dem vorletzten Tabellenplatz gelegen hatte. Zuletzt war Fisnik Asllani gegen Schalke an beiden Hoffenheimer Toren beteiligt: Er traf selbst und bereitete den zweiten Treffer vor.

Eintracht Frankfurt: Baum fehlt gegen Hoffenheim

Die Eintracht muss auf Elias Baum verzichten, der nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Paderborn gesperrt ist. Beim vergangenen Bundesliga-Duell mit Hoffenheim unterlag Frankfurt im eigenen Stadion mit 1:3.

Wird Eintracht Frankfurt gegen TSG 1899 Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen TSG 1899 Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Eintracht Frankfurt gegen TSG 1899 Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.