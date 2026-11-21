Die Borussia Mönchengladbach empfängt heute die Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr im ista-Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Als Bundesliga-Schlusslicht empfängt Borussia Mönchengladbach heute Nachmittag Borussia Dortmund im ista-Borussia-Park. Anstoß des Borussen-Duells ist um 15.30 Uhr.

Gladbach – Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Beim BVB beginnt in Abwesenheit des immer noch fehlenden Serhou Guirassy (muskuläre Probleme) im Angriff Fabio Silva. Offensiv fällt Samuele Inacio bekanntlich lange aus, Maximilian Beier und Konstantinos Karetsas sollen vorne wirbeln.

In der Abwehr ist Waldemar Anton nach muskulären Problemen zumindest wieder im Kader. Das Zentrum der Dreier- bzw. Fünferkette bilden Joane Gadou, Nico Schlotterbeck und Ramy Bensebaini.

Die Aufstellungen bei Gladbach – BVB:

Borussia Mönchengladbach: Batz – Diks, Sander, Chairodia – Scally, Uno, Neuhaus, Castrop – Hack, Mohya – Machino

Borussia Dortmund: Kobel – Gadou, Schlotterbeck, Bensebaini – Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson – Karetsas, Beier – Silva

Borussia Dortmund arbeitet Nmecha-Debatte intern auf

Beim BVB beschäftigte zuletzt der kontrovers diskutierte Torjubel von Felix Nmecha, der erneut in der Startelf steht, die Verantwortlichen: Sport-Geschäftsführer Lars Ricken berichtete von einem vertrauensvollen Gespräch mit dem Nationalspieler und richtete den Blick anschließend auf die Partie in Gladbach.

Nmecha habe deutlich gemacht, dass er sich mit seiner Geste weder respektlos noch diskriminierend oder missionarisch verhalten wollte, erklärte Ricken.

Borussia Dortmunds Serie begann nach Niederlage in Gladbach

Dortmund ist seit elf Bundesliga-Spielen unbesiegt – die vergangene Niederlage gab es ausgerechnet in Mönchengladbach, wo Gladbach im Frühjahr mit 1:0 gewann. In der laufenden Saison blieb der BVB an den ersten neun Spieltagen ohne Niederlage. Gladbachs vier Punkte nach neun Partien bedeuten dagegen den schwächsten Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BMG gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.