Bundesliga: Hier läuft HSV gegen Gladbach heute LIVE im TV, Livestream & Liveticker

HSV-Schock! So geht es ohne den Kapitän weiter

Der Hamburger SV empfängt heute die Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 20.30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Hamburger SV empfängt heute Abend Borussia Mönchengladbach zum Duell im Tabellenkeller der Bundesliga. Anstoß im Volksparkstadion ist um 20.30 Uhr.

Während der HSV nach zwei Liga-Niederlagen in Folge auf den Relegationsplatz abrutschen kann, reist die Borussia als Tabellenletzter nach Hamburg.

Der Hamburger SV will zurück in die Erfolgsspur Der Hamburger SV will zurück in die Erfolgsspur © IMAGO/Maximilian Koch

Bundesliga heute live: HSV – Gladbach im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Vor dem Heimspiel richtet sich der Blick beim HSV auf die mögliche Startelf. Sebastiaan Bornauw, Yussuf Poulsen und Nicolás Capaldo arbeiten an ihrer Rückkehr.

Trainer Merlin Polzin hat die Hoffnung auf einen Einsatz des Trios noch nicht aufgegeben. Fábio Vieira fehlt dagegen weiterhin, nachdem sich der Offensivspieler vor rund eineinhalb Wochen einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hatte.

Gladbach reist mit Selbstvertrauen nach Hamburg

Anders als der HSV ist Gladbach ohne Niederlage durch die englische Woche gekommen. Die Borussia blieb in ihren vergangenen drei Pflichtspielen ungeschlagen und sammelte unter Trainer Alexander Blessin neues Selbstvertrauen.

Aufmerksamkeit erregte dabei auch der 17 Jahre alte Offensivspieler und Neu-Nationalspieler Wael Mohya: Polzin lobte das Talent und sagte, es mache „total viel Freude, ihm zuzuschauen“.

DEINE MEINUNG

HSV und Gladbach trennten sich zweimal 0:0

In der vergangenen Bundesligasaison fiel in beiden Begegnungen zwischen Hamburg und Mönchengladbach kein Tor: Sowohl im Volksparkstadion als auch bei der Borussia endete das Duell 0:0. Von den vergangenen neun Bundesliga-Vergleichen mit den Fohlen verlor der HSV nur einen, bei vier Siegen und vier Unentschieden.

Wird Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.