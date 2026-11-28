Der VfB Stuttgart empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 18.30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Nach dem 0:0 bei Schalke 04 empfängt der VfB Stuttgart heute Abend Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Anstoß in der MHPArena ist um 18.30 Uhr.

Stuttgart – Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Unter der Woche musste Stuttgart in der Champions League eine 0:2-Niederlage bei Inter Mailand hinnehmen. Petar Sucic traf per Handelfmeter, Lautaro Martínez erhöhte für die Gastgeber. Kapitän Deniz Undav und Angelo Stiller, der nach einer Adduktorenverletzung in den Kader zurückgekehrt war, begannen auf der Bank und wurden im zweiten Durchgang eingewechselt. Im Mittelfeld stand zunächst der 19 Jahre alte Yanik Spalt in der Startelf.

Frankfurts Sturmduo trifft regelmäßig

Jonathan Burkardt und Younes Ebnoutalib haben für die Eintracht in der laufenden Bundesliga-Saison jeweils sechs Tore erzielt. Frankfurt ist das einzige Team der Liga mit mehreren Spielern, die mindestens sechs Saisontreffer vorweisen.

Stuttgart und Frankfurt mit vielen Toren im direkten Duell

In der Bundesliga traf Stuttgart bislang 193-mal gegen Frankfurt, die Eintracht erzielte 180 Tore gegen den VfB – für beide Vereine ist es der höchste Wert gegen einen Gegner. Die vergangene Begegnung endete 2:2: Burkardt erzielte dabei beide Frankfurter Treffer.

Wird VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.