Das Dauerthema Jamal Musiala lässt den FC Bayern nicht los - und könnte sogar böse Folgen haben, findet Dietmar Hamann. Er sieht Probleme zwischen den Bossen Max Eberl, Jan-Christian Dreesen, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge.

Ex-Profi Dietmar Hamann hat seiner Warnung an den FC Bayern in der Causa Jamal Musiala Nachdruck verliehen und warnt den Klub vor einer Spaltung. Vor allem zwischen den Bossen Max Eberl und Jan-Christian Dreesen sowie dem mächtigen Aufsichtsrat um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sieht er einen Graben.

„Der Verein hat ja mit Sicherheit mal versucht, mit der Spielerseite Kontakt aufzunehmen. Da ist natürlich der Vorstand dafür verantwortlich. Der Aufsichtsrat ist offenbar der Meinung, dass der Vorstand – Dreesen, Eberl – nicht genug getan hat. Das kam ja auch bei der Aufsichtsratssitzung am letzten Montag zur Sprache“, erklärte Hamann bei Sky vor dem Gastspiel der Bayern beim HSV (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Dietmar Hamann befürchtet eine Spaltung beim FC Bayern Dietmar Hamann befürchtet eine Spaltung beim FC Bayern © IMAGO/Jan Huebner

FC Bayern: Dietmar Hamann schickt deutliche Warnung

In diesem Zwist sieht der frühere Bayern-Profi eine große Gefahr: „Wenn es dann konträre Meinungen gibt, was die sportliche Führung angeht, und was der Aufsichtsrat sagt, dann hat das natürlich ein wahnsinniges Konfliktpotenzial. Den Verein, den Aufsichtsrat und die sportliche Führung, kann das spalten!“

Hamann appelliert an die verschiedenen Bosse, sich jetzt zusammenzuraufen. „Man muss als Verein schauen, dass man irgendwo zusammenkommt und mit einer Sprache spricht. Das war jetzt die letzten Wochen nicht der Fall“, meinte der Champions-League-Sieger von 2005.

Das Thema Jamal Musiala wird noch länger bleiben

Allerdings zeigte sich Hamann durchaus skeptisch, dass sich das Thema so schnell erledigen wird. „Es gibt eine sehr konträre Meinung zu dem Fall, was die sportliche Führung angeht, Eberl und Kompany, und was den Aufsichtsrat anbetrifft. Die Diskussionen werden wahrscheinlich nicht verstummen, bis der Spieler wieder Leistung bringt. Das wird jetzt bis Weihnachten nicht passieren, weil er wieder verletzt ist.“

Erst am Freitag hatten die Bayern vermeldet, dass sich Musiala erneut einen Muskelfaserriss zugezogen hat und für mehrere Wochen ausfällt. Zuvor hatte das Dauerthema um seine neurologische Erkrankung wochenlang für Wirbel beim Rekordmeister gesorgt.

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Hamann sieht Teilschuld beim Musiala-Lager

Hamann sieht dabei auch eine Teilschuld im Musiala-Lager. „Es hat im Stern gestanden: Seit die Erkrankung publik wurde, hat noch kein von den Bayern bestimmter Neurologe den Spieler angeschaut. Dass das für den Verein unbefriedigend ist, ist ja ganz verständlich. Dass dann irgendwann eine Eskalation kommt, ist auch klar.“

„Das ‚Mia san mia‘ muss natürlich vom Verein gelebt werden, aber auch von Spielern und von Spielerseite. Das ist hier nicht der Fall!“, sagte der 53-Jährige.

Seine Forderung: „Man muss schauen, dass man jetzt mit der Musiala-Seite spricht, und man muss schauen, dass der Vorstand der Bayern mit dem Aufsichtsrat ins Reine kommt und man sich zusammensetzt. Es müssen alle zusammenkommen. Ob das passieren wird in den nächsten Wochen, werden wir sehen.“

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