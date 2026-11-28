Max Eberl bezieht Stellung zum Wirbel um Jamal Musiala. Der Sportvorstand des FC Bayern wählt eindringliche Worte - und betont die Unterstützung des gesamten Vereins für den Pechvogel wiederholt.

Max Eberl hat Jamal Musiala nach dem erneuten Rückschlag die Unterstützung des gesamten Vereins zugesichert. Wiederholt betonte der Sportvorstand des FC Bayern vor dem Bundesliga-Duell beim Hamburger SV, dass man geschlossen hinter dem wieder verletzten Offensivspieler stehe.

„Es ist ein weiterer Rückschlag, aber wir im Klub, wir beim FC Bayern, alle, werden ihn unterstützen“, sagte Eberl bei Sky. „Wir wollen einfach Ruhe für den Jungen haben“, führte der Bayern-Boss weiter aus: „Wir wollen, dass der Junge jetzt seinen Raum bekommt. Es ist einfach eine menschliche Tragödie, die sich da jetzt abspielt, mit der muskulären Verletzung.“

Max Eberl leidet mit Jamal Musiala Max Eberl leidet mit Jamal Musiala © IMAGO/STEINSIEK.CH

Bei DAZN wählte er ebenfalls eindringliche Worte: „Es ist eine menschliche Tragödie, die Jamal in den letzten 17 Monaten ertragen musste. Das können wir alle gar nicht nachvollziehen. Es ist wirklich unmenschlich, was dieser arme Kerl zu ertragen hat.“ Eberl weiter: „Das macht übrigens auch kein Geld der Welt wett, was der Junge zu ertragen hat.“

Eberl will Ruhe für Musiala

Bayern gebe Musiala „alle Zeit der Welt und den Raum, jetzt auch ein Stück weit abzuschalten, wegzugehen, um dann stärker zurückzukommen.“ Von einer vollständigen Rückkehr des zuletzt auch aus den eigenen Reihen hinterfragten Nationalspielers sei man überzeugt.

Musiala dominiert seit Tagen die Schlagzeilen. Zunächst, weil seine künftige Leistungsfähigkeit von Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge hinterfragt wurde. Dann, weil er sich erneut verletzte und wieder wochenlang ausfallen wird.

DEINE MEINUNG

Bayerns aktueller Kapitän Joshua Kimmich hatte unter der Woche die angesprochenen Bayern-Bosse deutlich kritisiert. Als Eberl nun darauf angesprochen wurde, betonte er erneut die vollumfängliche Unterstützung für Musiala – und das Bedürfnis nach Ruhe.

„Wir wollen jetzt einfach Ruhe. Wir alle, und das kann ich nur unterstreichen, wir alle wollen, dass Jamal zurückkommt. Alle haben das gleiche Interesse, alle sehen den Menschen Jamal im Vordergrund.“

Es sei „genug gesprochen“ worden: „Wir kriegen die Unruhe außerhalb nicht weg, aber intern schaffen wir es gerade, diese Ruhe zu schaffen. Bayern war immer stark darin, auch in schwierigsten Phasen zusammenzuwachsen. Da sind wir gerade dabei.“

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