Der Offensivspieler kann wegen Schmerzen im Knie nicht weiterspielen.

Borussia Dortmund sorgt sich erneut um seinen Offensivspieler Konstantinos Karetsas. Der Grieche musste beim Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen mit Schmerzen am rechten Knie früh ausgewechselt werden. Für Karetsas kam in der 39. Minute Fábio Silva.

Der 19-Jährige hatte die Verletzung bei einem Zweikampf mit Facundo Medina erlitten. Schiedsrichter Daniel Schlager wertete die Situation nicht als Foul des Leverkuseners und ließ weiterspielen. Für Karetsas ging es jedoch nicht mehr weiter.

Der Grieche war in dieser Saison bereits wegen einer Bänderverletzung und Kreislaufproblemen ausgefallen.