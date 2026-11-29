Bei einem Fanklub-Besuch steht Manuel Neuer Rede und Antwort. Der 40-Jährige packt auch über seine Karrierepläne aus - die Tendenz ist eindeutig.

Manuel Neuer hat seine Pläne bekräftigt, seine Karriere höchstwahrscheinlich nach dieser Saison zu beenden. „Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es ab dem Sommer für mich persönlich weitergeht“, wird Neuer, der am Sonntag den Bayern-Fanklub „Räuber Kneißl Unterweikertshofen ’97“ besuchte, von der Bild zitiert.

Nun wolle er erst mal das nächste halbe Jahr genießen. „Wenn ich wieder fit bin. Und ich versuche auch, fit zu bleiben. Dafür tue ich alles“, stellte der 40-Jährige klar, der aktuell an einem Sehnenteilriss im rechten Fuß laboriert.

Manuel Neuer wird seine Karriere wohl nach dieser Saison beenden Manuel Neuer wird seine Karriere wohl nach dieser Saison beenden © IMAGO/Sven Simon

607-mal stand Neuer bereits für die Bayern auf dem Rasen. „Egal, wo wir spielen, ob auswärts oder zu Hause: Die Stadien sind immer voll. Wir kriegen immer gute Stimmung rein. Es macht einfach Spaß, vor so einer Atmosphäre zu spielen. Und wir können jedes Jahr aufs Neue um Erfolge spielen. Wir sind immer nah dran und haben mit unserer Mannschaft immer die Möglichkeit, auch etwas Großes zu erreichen“, erklärte Neuer.

FC Bayern: Neuer arbeitet an Comeback

In der Nationalmannschaft hat der 2014er-Weltmeister seine Karriere bereits beendet. Auch auf Vereinsebene hätte Neuer beinahe einen Schlussstrich gezogen.

„Zu 85 Prozent hätte ich in der letzten Saison schon aufgehört. Aber weil wir so eine tolle Mannschaft haben und auch die Stimmung an der Säbener Straße noch nie so gut gewesen ist wie jetzt, auch mit dem Trainerteam, mit dem Staff, macht es einfach Spaß“, stellte Neuer klar.

DEINE MEINUNG

Der Vibe in der Mannschaft sei auch der Grund, weshalb er dem Verein die ganzen Jahre treu geblieben sei. Doch im Sommer 2027 soll dann endgültig Schluss sein – sofern sich Neuer nicht noch mal umentscheidet.

Nach Brasilien-Wirbel: Neuer zurück in München

Jüngst hatte Neuers Verletzung für reichlich Diskussionen gesorgt. Bilder des Keepers waren durch die sozialen Medien gewandert, die ihn rund 9000 Kilometer von München entfernt in Brasilien zeigten.

Der FC Bayern hatte die kuriosen Umstände wenig später aufgeklärt: Manuel Neuer habe eine Woche freibekommen, da „er eh nicht viel machen kann“, klärte Sportvorstand Max Eberl auf. Inzwischen befindet sich Neuer wieder in München.

Am Sonntag stand dann der Fanklub-Besuch in der Gemeinde Erdweg (Landkreis Dachau) an. Dort schnitt sich Neuer offenbar beim Anschneiden einer Torte in den Finger. Mit einem Pflaster am Daumen schrieb der Keeper in der Folge fleißig Autogramme.

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