Konstantinos Karetsas verletzt sich im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Einen Schreckmoment gibt es auch um Gregor Kobel.

Neue Personalsorgen bei Borussia Dortmund: Konstantinos Karetsas hat sich beim Bundesliga-Duell gegen Bayer Leverkusen (1:2) verletzt und ist bereits in der ersten Halbzeit beim Spielstand von 1:0 ausgewechselt worden.

Der Offensivspieler war in der 34. Minute nach einem Zweikampf mit Leverkusens Facundo Medina zu Boden gegangen. Medina traf Karetsas am Schienbein, doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm. Der Dortmunder musste anschließend behandelt werden und verließ das Spielfeld zunächst humpelnd.

Für Konstantinos Karetsas ging es nicht weiter Für Konstantinos Karetsas ging es nicht weiter © IMAGO/DeFodi Images

BVB: Karetsas muss ausgewechselt werden

Kurze Zeit später folgte die bittere Gewissheit: Für Karetsas ging es nicht weiter. In der 39. Minute wurde der Grieche ausgewechselt, Fábio Silva kam in die Partie.

„Er wurde getreten, hat einen Schlag aufs Knie bekommen. Wir mussten ihn auswechseln“, erklärte Co-Trainer Robert Kovac in der Halbzeitpause bei DAZN. Karetsas war in dieser Saison bereits wegen einer Bänderverletzung und Kreislaufproblemen ausgefallen.

Unmittelbar vor dem Wechsel hatte auch BVB-Keeper Gregor Kobel für einen Schreckmoment gesorgt. Der Schweizer knickte bei einer Aktion unglücklich um, nachdem er auf den Fuß von Teamkollege Waldemar Anton getreten war. Nach einer Behandlung konnte Kobel die Partie mit schmerzverzerrtem Gesicht fortsetzen.

DEINE MEINUNG

Der BVB führte zu diesem Zeitpunkt bereits mit 1:0. Felix Nmecha hatte für die frühe Führung in der 8. Minute gesorgt. In der zweiten Halbzeit drehte Leverkusen durch Treffer von Patrick Schick (69.) und Ezequiel Fernandez (80.) das Spiel und fügte den Dortmundern die erste Saisonniederlage in der Liga zu.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach