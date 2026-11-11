Borussia Dortmund will mit Waldemar Anton verlängern, allerdings gibt es in den Gesprächen einen ungeklärten Punkt. SPORT1 erklärt die Lage im Vertragspoker.

Mit Nico Schlotterbeck hat der BVB – nicht ganz geräuschlos – im Sommer verlängert und den Abwehrboss bis 2031 unter Vertrag. Bald soll auch ein neuer Deal mit seinem Nebenmann Waldemar Anton eingetütet werden – allerdings gibt es in diesem Poker noch eine nicht unerhebliche Hürde: das Gehalt.

Wie SPORT1 erfahren hat, hat das Anton-Lager ein erstes Vertragsangebot von Borussia Dortmund abgelehnt.

Waldemar Anton (l.) verhandelt grade noch um den neuen Vertrag beim BVB – Nico Schlotterbeck hat ihn schon Waldemar Anton (l.) verhandelt grade noch um den neuen Vertrag beim BVB – Nico Schlotterbeck hat ihn schon © IMAGO/Kirchner-Media

BVB: Was die Anton-Verlängerung mit dem Gehalt von Schlotterbeck zu tun hat

Der BVB bietet seinem Innenverteidiger nach SPORT1-Informationen nur etwa die Hälfte dessen, was Nico Schlotterbeck verdient. Dessen Salär soll im neuen Deal bei rund 14 Millionen Euro brutto liegen.

Zudem wurde das Gehaltsangebot im Vergleich zu Antons Wechsel vom VfB Stuttgart nicht wesentlich erhöht – obwohl die Bedeutung des 30-Jährigen für die Mannschaft vereinsintern immer wieder hervorgehoben wird.

Anton-Lager findet Gehaltsvorschlag unverhältnismäßig

Dementsprechend wünscht sich der Innenverteidiger ein Angebot, das seine sportliche Bedeutung auch finanziell widerspiegelt. Das bisherige Angebot wirkt auf das Anton-Lager angesichts dessen Standings und Bedeutung für die Mannschaft unverhältnismäßig.

Das Antons-Lager betont: Dem 30-Jährigen geht es nicht primär ums Geld, sondern um eine angemessene Wertschätzung seiner Leistungen.

DEINE MEINUNG

Waldemar Anton und Borussia Dortmund in guten Gesprächen

Wichtig aber ist in diesem Zusammenhang: Dass ein erstes Vertragsangebot nicht direkt angenommen wird, ist nicht ungewöhnlich. Beide Seiten wollen verlängern, die Gespräche laufen entspannt, man verspürt keinen Zeitdruck.

Und bei den Rahmenbedingungen ist man sich auch schon fast überall einig: Auf dem Tisch liegt ein neuer Deal mit Laufzeit bis 2030, auch Antons Rolle und sportliche Perspektive sind geklärt.

Einzig beim Gehalt wird sich der BVB noch bewegen müssen – nicht nur, weil die Anton-Seite eine gewisse Diskrepanz zwischen der sportlichen Wertschätzung und dem finanziellen Angebot sieht, sondern auch, weil es durchaus auch namhafte Interessenten gibt.

Atlético Madrid und Manchester United klopfen bei Anton an

So haben unter anderem Atlético Madrid und Manchester United Anton auf dem Zettel und sind bereits mehrfach vorstellig geworden, wie SPORT1 erfahren hat.

Ein Abschied ist für den deutschen Nationalspieler aber kein Thema. Anton und seine Familie fühlen sich in Dortmund wohl, der BVB ist klar der erste Ansprechpartner. Trotz des Interesses anderer Klubs will Anton verlängern.

Jetzt liegt der Ball beim BVB, sein Angebot zu verbessern – wovon auch auszugehen ist. Dann hätte Dortmund mit Schlotterbeck und Anton zwei Säulen seiner Defensive langfristig unter Dach und Fach.

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