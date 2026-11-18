Die BVB-Mitgliederversammlung findet am kommenden Sonntag wieder ausschließlich in Präsenz statt. Das kommt nicht überall gut an und nährt einen brisanten Verdacht. Denn ausgerechnet bei der Wahl von Hans-Joachim Watzke zum Präsidenten hat der Verein eine Ausnahme gemacht. Was steckt dahinter?

Wer am Sonntag an der Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund teilnehmen will, muss persönlich in der Westfalenhalle erscheinen. Mitglieder, die weiter entfernt wohnen, im Ausland leben, die Reisestrapazen nicht auf sich nehmen können oder einfach verhindert oder krank sind, bleiben außen vor.

Im vergangenen Jahr war das noch anders. Damals konnten die Mitglieder erstmals auch online teilnehmen. Dass der BVB nun wieder zur reinen Präsenzveranstaltung zurückkehrt, wirft bei einigen Fans Fragen auf. Schließlich fiel die einmalige Hybridlösung ausgerechnet mit der hochemotionalen Präsidentschaftswahl von Hans-Joachim Watzke zusammen.

Über die Hintergründe und die Kritik diskutieren BVB-Reporter Oliver Müller und SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“.

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Watzke wird BVB-Präsident – und kassiert einen Denkzettel

Die Mitgliederversammlung 2025 hatte es in sich. Watzke, zuvor Vorsitzender der Geschäftsführung, wurde zum Präsidenten des eingetragenen Vereins gewählt. Allerdings mit einem Ergebnis, das aufhorchen ließ.

„Diese Wahl hatte eine ordentliche Brisanz“, erklärt Sedlbauer und spricht von einem „Denkzettel“, den Watzke damals kassierte.

Obwohl der 67-Jährige als einziger Kandidat antrat, erhielt er lediglich 59 Prozent der Stimmen. Sein ursprünglicher Herausforderer Dr. Reinhold Lunow hatte seine überraschend angekündigte Kandidatur zuvor zurückgezogen.

„Fragwürdiger Wahlkampf“ sorgt für Unruhe bei Borussia Dortmund

Lunows Kandidatur hatte im Sommer einen öffentlichen Machtkampf ausgelöst, der die BVB-Anhängerschaft spaltete. Der Fanabteilungs-Vorsitzende Tobias Westerfellhaus sprach von „fragwürdigen Wendungen in einem Wahlkampf, der am Ende kein Wahlkampf war“ – und erhielt dafür reichlich Zustimmung.

Dass Lunow seine Kandidatur schließlich zurückzog, dürfte auch mit seinen geringen Erfolgsaussichten zusammengehangen haben. Ein entscheidender Faktor: Der Verein hatte vor der Wahl angekündigt, die Mitgliederversammlung erstmals hybrid statt ausschließlich in Präsenz abzuhalten.

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Davon profitierte vor allem Watzke. Unter den mehr als 200.000 BVB-Mitgliedern genießt er einen deutlich höheren Bekanntheitsgrad und eine größere Reputation als Lunow. Seine Verdienste um den Verein, insbesondere die Rettung aus einer finanziell prekären Situation, sind unbestritten.

Hans-Joachim Watzke wurde 2025 zum BVB-Präsidenten gewählt Hans-Joachim Watzke wurde 2025 zum BVB-Präsidenten gewählt © IMAGO/RHR-Foto

Brisanter Verdacht: War die Hybridlösung nur für Watzke gedacht?

„Ich glaube nicht, dass Watzke ohne die Online-Stimmen Präsident geworden wäre“, vermutet Müller. Immerhin: Mittlerweile haben sich Lunow und Watzke wieder versöhnt.

Dass der BVB ausgerechnet nach Watzkes Wahl wieder auf eine reine Präsenzveranstaltung setzt, sorgt nun für Spekulationen. „Der Verdacht schwirrt umher, dass der BVB diese Form damals nur gewählt hat, damit Watzke Präsident wird. Und jetzt, wo er es ist, wieder zur angenehmeren Präsenzform zurückkehrt“, erklärt Sedlbauer.

Müller hält die Entscheidung der Dortmunder für schwer nachvollziehbar: „Ich kann die Kritik daran durchaus nachvollziehen. Für mich ist das nicht stringent. Du setzt dich diesen Vorwurf unnötig aus.“ Doch was steckt dahinter?

Das steckt hinter dem Verdacht

Der Verein begründet die Rückkehr zur reinen Präsenzveranstaltung mit den technischen Problemen des Vorjahres. Damals hatte die hybride Durchführung für erhebliche Schwierigkeiten gesorgt. Die Versammlung begann mit einer Stunde Verspätung, die Tagesordnung musste geändert und einzelne Punkte ohne Abstimmung vorgezogen werden.

Dass ein Weltverein wie Borussia Dortmund diese Probleme ein Jahr später offenbar noch immer nicht vollständig in den Griff bekommen hat und keinen technisch reibungslosen Ablauf garantieren kann, wirkt allerdings durchaus skurril. Um eine erneute Pannen-Veranstaltung zu verhindern, zieht der BVB nun die Konsequenzen.

Präsenzveranstaltung soll die Ausnahme bleiben

Nach SPORT1-Informationen verfolgt der Klub allerdings ein klares Ziel: die Rückkehr zu einer vollständig hybriden Mitgliederversammlung.

Stimmen die Mitglieder der geplanten Satzungsänderung zu, soll bereits ab dem kommenden Jahr wieder eine Online-Teilnahme inklusive Abstimmungsrecht möglich sein – zunächst bis 2030. Anschließend soll auch das Rederecht digital ausgeübt werden können.

Denn auch den Verantwortlichen ist bewusst: Eine reine Präsenzveranstaltung bildet die Meinung der gesamten Mitgliedschaft nur unzureichend ab. Ein möglichst repräsentatives Stimmungsbild ist dem Klub jedoch überaus wichtig.

Hinzu kommt ein weiterer Kritikpunkt: die fehlende Anonymität bei Abstimmungen. Bislang wurde per Handzeichen und Stimmkarte entschieden. Zumindest damit könnte schon in diesem Jahr Schluss sein.

Diese Neuerung erwartet die BVB-Mitglieder

Denn während die Online-Teilnahme vorerst wegfällt, könnte bei den Abstimmungen eine technische Neuerung Einzug halten.

Erstmals sollen die Mitglieder ihre Stimmen elektronisch statt wie bisher per Handzeichen abgeben können. Dafür sind sie aufgefordert, ein eigenes Smartphone oder Tablet mitzubringen.

Die technischen Voraussetzungen: mindestens iOS 15.1 oder Android 8.0, eine funktionierende Kamera, eine Internetverbindung über WLAN oder Mobilfunk sowie ausreichend Akkuladung.

Laut BVB ermöglicht das Verfahren „eine schnelle, einfache und eindeutige Ermittlung des Abstimmungsergebnisses“.

Ob die elektronische Abstimmung tatsächlich eingeführt wird, müssen die Mitglieder allerdings erst noch entscheiden. Und das geschieht ausgerechnet auf die altbekannte Weise: Der Versammlungsleiter lässt zunächst klassisch per Handzeichen und Stimmkarte über das neue Verfahren abstimmen.

Im vergangenen Jahr zog sich die Mitgliederversammlung über mehr als 13 Stunden – so lange wie nie zuvor. Trotz einiger spannender Themen rechnen die beiden Podcaster diesmal nicht mit einem ähnlichen Marathon.

Noch mehr Hintergründe, Einschätzungen und Diskussionen rund um Borussia Dortmund gibt es ab sofort in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“.

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