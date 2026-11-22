Der Torhüter patzt entscheidend gegen den BVB. Trainer Alexander Blessin hat trotzdem keine Lust auf Diskussionen.

Daniel Batz suchte gar nicht erst nach Ausreden. „Man muss die Verantwortung übernehmen“, sagte der Gladbacher „Depp vom Dienst“ nach dem bitteren 0:1 (0:1) gegen Borussia Dortmund: „Wenn man einen Fehler macht, muss man dafür gerade stehen. Deshalb ist es auch ein Teamsport.“

Lange hatte Batz das Vertrauen seines Trainers Alexander Blessin gegen den BVB bestätigt. Der hatte den genesenen Moritz Nicolas auf der Bank gelassen, im Tor auf den 35-Jährigen gesetzt. Mit zahlreichen Paraden zeigte Batz zunächst einen ganz starken Auftritt – bis zur 80. Minute, als er bei einem eigentlich harmlosen Schuss von Felix Nmecha entscheidend patzte.

Er sei nun „der Depp vom Dienst“, erklärte der Keeper bei Sky. „Es ist die Crux des Torhüters, wenn du einen Fehler machst, ist es scheiße“, führte Batz weiter aus: „Das wird mich dann heute noch beschäftigen, morgen wahrscheinlich auch und dann geht es schon wieder weiter mit Blick auf nächste Woche.“ Es sei „natürlich ein Fehler“ gewesen, sagte Blessin, „das brauchen wir jetzt nicht irgendwie schönreden“.

Es sei „nichts in Stein gemeißelt“, sagte Blessin mit Blick auf die Zukunft, „aber ich habe jetzt auch nicht jede Woche die Lust, eine Torwartdebatte aufzumachen. Es war ein Bauchgefühl.“ Zunächst deutet alles auf einen Verbleib von Batz im Tor hin. „Ich habe es jetzt nicht vor, nächste Woche wieder etwas zu ändern“, sagte Blessin.

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Und so war der Frust beim Schlusslicht trotz des guten Auftritts gegen den BVB groß, das Warten auf den ersten Heimsieg geht weiter. Für Ärger sorgte auch eine strittige Szene kurz vor der Halbzeitpause, bei der die Gladbacher vergeblich einen Handelfmeter gefordert hatten.

Es ärgere ihn „total, dass wir in der ersten Halbzeit nicht zumindest die Chance haben, in Führung zu gehen“, sagte Sportchef Rouven Schröder: „Ich muss da leider mit anfangen, weil im Endeffekt finde ich es maximal schwierig, die Entscheidung hinzunehmen.“

Für ihn sei die Aktion von BVB-Verteidiger Joane Gadou, die Schiedsrichter Robert Hartmann nicht als strafwürdig ahndete, „ein klares Handspiel“, sagte Schröder: „Absolute Fehlentscheidung. Und ich finde, es ist für uns, wenn wir unten im Keller stehen, absolut notwendig, so eine Chance zu bekommen, das Tor zu erzielen.“