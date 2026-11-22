Die Breisgauer bleiben an der Tabellenspitze dran. Goalgetter Matanovic sticht dabei heraus.

Igor Matanovic zögerte im Interview für einen Moment, schließlich wollte er sich erst sein goldenes Tor auf dem nahen TV-Bildschirm anschauen. Der Matchwinner kam nach dem fünften Pflichtspiel-Sieg in Serie des SC Freiburg gar nicht mehr aus dem Grinsen heraus. „Es ist sehr, sehr schön, die Punkte einzufahren“, sagte Matanovic nach dem 1:0 (0:0) bei der SV Elversberg: „Ich glaube, das ist der Unterschied, was halt in der letzten Saison gefehlt hat.“

Damals habe der Sport-Club auch schon meist „gut gespielt, aber dann oft nur einen Punkt mitgenommen“, führte der Kroate aus: „Jetzt gewinnst du halt die dreckigen Dinger. Es ist wirklich sehr, sehr hohe Qualität und auch ein gewisser Flow, den wir haben. Aber diesen Flow haben wir durch diese gesunde Basis, auf die wir uns immer wieder verlassen können.“ Die Mannschaft habe sich auch von den drei Niederlagen in Folge Mitte Oktober nicht aus der Ruhe bringen lassen.

„Wie viele brechen ein, wie viele verlieren dieses Selbstbewusstsein. Aber wir verlassen uns wieder auf unsere Basis. Wir sprechen die Dinge auch dann klar an. Und so kommen wir wieder zurück in unseren Flow“, erklärte der 23-Jährige. An den ersten zehn Spieltagen haben die Breisgauer genauso viele Punkte eingefahren wie die großen Bayern, 22 Zähler sind eingestellter Vereinsrekord. Tabellenführer Dortmund ist nur zwei Punkte voraus.

„Ich befürchte, ihr seid nicht so weit weg von oben in diesem Jahr“, sagte Elversberg-Trainer Vincent Wagner zu Julian Schuster, der sich in Sachen Kampfansagen wie gewohnt in Zurückhaltung übte. Viel lieber schwärmte er vom „nächsten Schritt in der Entwicklung“, den er beim Gastspiel im Saarland gesehen habe. Dabei stand der SC hinten weitgehend stabil, ehe Matanovic vorne die einzige Großchance eiskalt nutzte (68.).