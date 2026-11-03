Doppelrolle? DAZN verteidigt Ballack in der Causa Karl

Michael Ballack verteidigt seinen Klienten Lennart Karl und kontert die Kritik von Uli Hoeneß und Max Eberl am Bayern-Star. Streaminganbieter DAZN, für den Ballack als Experte tätig ist, weist Vorwürfe von einem brisanten Interessenskonflikt zurück.

Fußball-Legende Michael Ballack hat am Samstag seinen Klienten Lennart Karl vehement verteidigt und die Kritik von Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Sportvorstand Max Eberl gekontert.

Ballack, der neben seinem Job als Spielerberater (Agentur „Lucky 13“) auch als Experte für den Streamingdienst DAZN tätig ist, hatte seine Schelte extra nicht live als Experte am DAZN-Mikrofon getätigt, sondern lediglich den Sender für die Verbreitung seiner Aussagen gewählt. Er wollte seinen Klienten Karl als Berater verteidigen und eben nicht als TV-Experte.

Michael Ballack konterte Kritik an Lennart Karl Michael Ballack konterte Kritik an Lennart Karl © IMAGO/DeFodi Images

„Man darf seine sportliche Entwicklung nicht damit vermischen. Und genau das macht der FC Bayern. Dass Uli Hoeneß diese Außendarstellung kritisiert, ist legitim. Aber dass er Lennart damit öffentlich zur Zielscheibe erklärt, ist auch klar“, hatte Ballack mitteilen lassen.

Doppelrolle? DAZN wird deutlich

Nach dem 2:2 zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund äußerte dann FCB-Sportvorstand Max Eberl eine brisante Frage. „Hat er das als DAZN-Experte gesagt oder als Berater des Spielers? Das weiß ich jetzt nicht genau“, meinte Eberl und stieß damit eine Doppelrolle-Diskussion an.

Von solch einer Debatte will Streaming-Anbieter DAZN nichts wissen, wie ein Unternehmenssprecher bei Bild mitteilte: „Michael Ballack ist seit vielen Jahren ein hochgeschätzter DAZN-Experte. Seine klaren Einschätzungen sind ein überaus wichtiger Teil unserer Fußballberichterstattung. Seine Tätigkeit als Berater von Lennart Karl ist öffentlich bekannt. Aus unserer Sicht sind beide Tätigkeiten miteinander vereinbar.“

DEINE MEINUNG

Und weiter: „Wir haben volles Vertrauen in Michael Ballacks Integrität und sind überzeugt, dass er bei seinen Einschätzungen unabhängig von persönlichen Verbindungen die gleichen Maßstäbe anlegt. Transparenz und die redaktionelle Unabhängigkeit unserer Berichterstattung haben für uns dabei oberste Priorität. Dass klare Meinungen auch kontrovers diskutiert werden, gehört zum Fußball dazu.“

Effenberg kritisiert Ballack-Aussagen

SPORT1-Experte Stefan Effenberg hatte am Sonntag im SPORT1 Doppelpass verraten, dass er Ballacks Doppelrolle als Spielerberater und TV-Experte hingegen kritisch sehe. „Er hätte da nicht in der Arbeit als Experte was zu sagen sollen, wenn er gleichzeitig auch Berater ist, das ist immer schwierig“, fand Effenberg.

Diskussionen um Lennart Karl hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß vergangene Woche losgetreten. In einem Interview mit der Welt am Sonntag sagte er: „Ich habe mir vorgenommen, ein ernstes Gespräch mit ihm zu führen. Er ist noch lange kein Superstar, junge Spieler brauchen Demut.“

Eberl sprach von einem „Loch“, in dem sich der junge Offensivstar befinde. „Da ist es heutzutage eben so, dass der eine oder andere Fehltritt dabei ist, der jetzt aber nicht schlimm ist und für mich auch nicht ausschlaggebend für die Leistung ist. Er soll sich auf den Fußball konzentrieren.“

Ballack konterte diese Aussagen am Samstag: „Lennart ist 18 Jahre jung. Wo wart ihr mit 18? Genauso wie er sich auf dem Platz ausprobiert, tut er das auch außerhalb des Platzes. Dass Max Eberl nun, nachdem Lennarts Leistungskurve wieder klar nach oben zeigt, ihm ein sportliches Loch attestiert, geschmückt mit Fehltritten, ist vom Zeitpunkt her unverständlich und inhaltlich zumindest mal zu hinterfragen.“

Effenberg kritisierte Ballack für dessen Aussagen im SPORT1 Doppelpass: „Schlau war es von Michael Ballack nicht, das Fass jetzt wieder aufzumachen, sodass wir hier darüber reden“, stellte Effenberg klar. „Das war nicht gut.“

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