Wann kehrt Jamal Musiala zurück? Nach dem jüngsten Bayern-Update meldet sich Lothar Matthäus zu Wort. Der Rekordnationalspieler wundert sich über die ungewöhnlich lange Ausfallzeit des Münchners.

Jamal Musiala fehlt dem FC Bayern schon länger als zunächst angedacht. Nachdem der Verein sowie Sportvorstand Max Eberl zuletzt ein neues Update zum Comeback des deutschen Nationalspielers gegeben hatten, äußerte nun Lothar Matthäus einen brisanten Verdacht im Zusammenhang mit der langen Ausfallzeit des Offensivstars.

Offiziell fällt Musiala aufgrund eines Muskelfaserrisses aus, den er sich am 24. September zugezogen hatte. Laut Eberl besteht die Hoffnung, dass der 23-Jährige in der Länderspielpause das Mannschaftstraining aufnimmt. Eine Rückkehr ins Spielgeschehen lässt jedoch vorerst weiter auf sich warten.

Lothar Matthäus äußert sich zur langen Ausfallzeit von Bayern-Star Jamal Musiala Lothar Matthäus äußert sich zur langen Ausfallzeit von Bayern-Star Jamal Musiala © IMAGO/DeFodi Images

Für Matthäus wirft dieser Verlauf Fragen auf. In seiner Sky-Kolumne schrieb der Rekordnationalspieler: „Im September in Amsterdam war von einem Muskelfaserriss die Rede. Ich vermute, dass in der Zwischenzeit noch etwas passiert ist. Ein Muskelfaserriss braucht keine sechs Wochen, um auszuheilen.“

Der 65-Jährige betonte, dass es sich dabei um seine Einschätzung handle. Offizielle Angaben zu einer möglichen weiteren Verletzung oder einem Rückschlag gab es vom FC Bayern bislang nicht.

Eberl erklärte, dass die aktuell längere Pause auch mit der „nicht nahtlosen“ Vorbereitung zu tun habe, in der Musiala wegen Absencen infolge einer neurologischen Dysfunktion zweimal zusammengebrochen war.

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FC Bayern: Matthäus sieht keinen Handlungsbedarf

Neben Musiala stehen den Bayern für das Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid (ab 21 Uhr im LIVETICKER) auch Luis Díaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari nicht zur Verfügung. Trotz der zahlreichen Ausfälle sieht Matthäus derzeit keinen zwingenden Handlungsbedarf auf dem Transfermarkt.

„Die Frage wäre auch, wer überhaupt helfen könnte. Das müsste schon ein Hochkaräter sein“, schrieb er. Solange keine weiteren Ausfälle hinzukämen, sehe er aktuell keinen Bedarf für personelle Nachbesserungen.

Zugleich ist die Bayern-Legende überzeugt, dass die Münchner in der aktuellen Situation konkurrenzfähig bleiben. Trotz der Verletzungssorgen werde der Rekordmeister weiterhin in jedem Spiel eine starke Mannschaft aufbieten können.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.