Er hoffe, dass Musiala wieder zu alter Form zurückfinden werde, sagt der Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters.

Bayern München will den in den vergangenen Monaten von mehreren gesundheitlichen Problemen betroffenem Jamal Musiala bei der Rückkehr auf den Platz mit Geduld begleiten. Gleichwohl beobachtet die Vereinsführung die Entwicklung ganz genau. Er hoffe, dass Musiala wieder zu alter Form zurückfinden werde, dies werde aber „sicherlich seine Zeit brauchen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen bei einer Veranstaltung der Abendzeitung.

„Wir werden es bewerten und uns mit der Familie und dem Management zusammensetzen“, sagte Dreesen weiter: „Entweder freuen wir uns und es ist der alte Jamal oder, wenn er auf dem Weg dahin ein anderer wird, muss man miteinander sprechen.“

Musiala steht noch bis Sommer 2030 in München unter Vertrag und ist einer der Topverdiener. Im August hatte der Nationalspieler öffentlich gemacht, dass er an einer neurologischen Funktionsstörung leidet. Der 23-Jährige habe „eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist“, hatte Uli Hoeneß im Bayerischen Fernsehen gesagt. Es stelle sich aber die Frage, „ob er jemals wieder diese Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte“, ergänzte der Ehrenpräsident des Rekordmeisters.

„Uli ist mit dem Thema sensibel umgegangen, gleichzeitig haben wir alle auch eine Verantwortung für den Klub“, sagte Dreesen. Zuletzt hatte Musiala wegen eines Muskelverletzung pausieren müssen. Beim Spiel gegen den 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr/Sky) könnte der Offensivspieler laut Dreesen wieder dabei sein.