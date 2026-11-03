Der 32-Jährige war mit seinem Team zuletzt bis auf Rang fünf geklettert.

Wieder Verletzungspech für Mitchell Weiser: Werder Bremen muss bis auf weiteres auf seinen Leistungsträger verzichten. Der 32-Jährige hat beim 2:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim am Samstag eine Verletzung im rechten Oberschenkel erlitten.

„Das ist für Mitchell und für uns als Team eine schlechte Nachricht. Wir werden Mitch dabei unterstützen, so schnell wie möglich auf den Platz zurückzukehren“, sagte Trainer Daniel Thioune: „Gerade in den vergangenen Wochen hat man gesehen, was für ein Faktor er für die Mannschaft sein kann.“

Weiser hatte im September erst seine Rückkehr auf die Bundesliga-Bühne 14 Monate nach einem Kreuzbandriss im Knie gefeiert. Nun muss er sich wieder herankämpfen.