Der Trainer von Werder Bremen begrüßt die Ambitionen seiner Mannschaft, richtet den Fokus aber auch auf das Bundesligaspiel gegen Mönchengladbach.

Obwohl Werder Bremen mit einem Sieg am elften Spieltag vorläufig auf einen Champions-League-Platz klettern kann, bleibt Trainer Daniel Thioune auf dem Boden der Tatsachen. „Ich mag, wenn meine Spieler ambitionierte Ziele haben“, sagte der 52-Jährige vor der Partie gegen das Tabellenschlusslicht Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr). Dennoch werde er „nicht über Dinge reden, die weit in der Zukunft liegen“.

Die Zielstrebigkeit seiner Schützlinge heißt Thioune jedoch willkommen. „Wenn ein Spieler bei mir in der Kabine sitzt und davon träumt, in Europa Fußball zu spielen, dann bin ich der Letzte, der ihn bremst“, sagte der Trainer, der seinen Vertrag in Bremen am Samstag verlängert hatte: „Sondern ich haue ihm dann noch mal auf die Schulter, weil es das ist, was ich will: Die Jungs sollen Fußballspiele gewinnen wollen.“

Trotz der Ambitionen seiner Spieler und dem Rückenwind aus dem Nordderby gegen den Hamburger SV (4:0) lenkte Thioune den Blick auf das anstehende Duell mit Gladbach. „Wenn eine Mannschaft nach 80 Minuten gegen Borussia Dortmund durch einen Torwartfehler verliert, hat sie nicht viel verkehrt gemacht“, mahnte er: „Sie werden von uns ernstgenommen und uns, aufgrund der Erwartungshaltung, die entstanden ist, sehr fordern.“