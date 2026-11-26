Nach fünf Jahren am Niederrhein wird der Geschäftsführer nach einer Entscheidung des Präsidiums beurlaubt.

Inmitten der tiefen Krise hat sich Borussia Mönchengladbach überraschend von Geschäftsführer Stefan Stegemann getrennt. Der 62-Jährige wurde nach einer Entscheidung des Präsidiums mit sofortiger Wirkung beurlaubt, das gab das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga am Donnerstag bekannt.

„Unterschiedliche Auffassungen über die Zusammenarbeit und die zukünftige Ausrichtung unseres Vereins haben zu dieser Entscheidung geführt“, sagte Präsident Rainer Bonhof, der zuletzt vom Fan-Dachverband der Borussia zum Rücktritt aufgefordert worden war. „Wir arbeiten an einer Neuaufstellung der Geschäftsführung, bis auf Weiteres ist Markus Aretz alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft“, erklärte der Weltmeister von 1974.

Stegemann war vor fünf Jahren nach Mönchengladbach gekommen und hatte zunächst den Posten als Vizepräsident übernommen. Zum 1. Januar 2025 beerbte er als CEO den über Jahrzehnte erfolgreich arbeitenden Stephan Schippers. „Trotz der aktuellen sportlichen Situation bin ich der Überzeugung, dass in den vergangenen zwei Jahren sehr wichtige und richtige Schritte für die Weiterentwicklung des Vereins angestoßen und gegangen wurden“, so Stegemann.