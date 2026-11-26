Oliver Kahn äußert sich erneut zum Umgang des FC Bayern mit Jamal Musiala. Dabei übt der ehemalige Bayern-Keeper Kritik, zeigt aber auch Verständnis für die Überlegungen des Vereins.

Derzeit wird in der Bundesliga kaum ein Thema so heiß diskutiert wie die Situation um Bayern-Star Jamal Musiala. Bereits vor zwei Wochen schaltete sich auch Oliver Kahn in die Debatte um Musiala ein.

Bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen des ersten Magdeburger Sportstudios äußerte er sich nun erneut zum Umgang seines Ex-Vereins mit dem 23-Jährigen.

Oliver Kahn beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin Oliver Kahn beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Der ehemalige Bayern-Keeper stärkte Musiala dabei den Rücken. „So dramatisch sich das alles jetzt auch darstellt, ist das behandelbar und ich glaube, dass Jamal damit leben kann. Und ich glaube auch, dass er wieder in der Lage sein wird, Top-Leistungen abzurufen“, wird Kahn von der Bild zitiert.

Deutlich kritischer sieht er allerdings die Diskussionen um einen möglichen Gehaltsverzicht des 23-Jährigen: „Es gibt einen gültigen Vertrag, an dem nichts herumzukritteln gibt. Das ist die Ausgangsposition. Und den Spieler jetzt unter Druck zu setzen und über die Öffentlichkeit sozusagen an seinen Anstand zu appellieren, er solle doch auf Teile seines Gehaltes verzichten, das ist geradezu abstrus in der aktuellen Situation.“

Kahn: FC Bayern muss „zu tausend Prozent“ hinter Musiala stehen

Als ehemaliger Vorstandsvorsitzender des FC Bayern kann Kahn die Überlegungen des Vereins in Teilen jedoch verstehen. So müsse ein Verein „hinter verschlossenen Türen alle Szenarien durchkalkulieren“, erklärte er.

Ebenfalls kritisch sieht Kahn, dass die internen Überlegungen überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt sind. „Warum so etwas jetzt in die Öffentlichkeit gekommen ist, da müssen sich die Verantwortlichen mal die Frage stellen. Es ist etwas, was in das Vorstandsbüro gehört und da auch bleiben sollte. Warum wird das öffentlich? Das muss man kritisch betrachten.“

DEINE MEINUNG

Gerade in einer solchen Situation brauche der Spieler die Rückendeckung des Vereins. Musiala müsse spüren, dass der FC Bayern „zu tausend Prozent“ hinter ihm stehen würde.

In seiner aktiven Laufbahn spielte Oliver Kahn 14 Jahre lang beim FC Bayern. Anschließend war er von Januar 2020 bis Mai 2023 zunächst Vorstandsmitglied und später Vorstandsvorsitzender. Heute ist er als Unternehmer und TV-Experte tätig.

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