Gute Nachrichten bei Schalke 04: Karius zurück im Training

"Es ist brutal und ein Desaster"

Der Torhüter von Schalke 04 war in der Bundesligapartie bei Hoffenheim mit Teamkollege Gosens zusammengeprallt.

Schalke-Keeper Loris Karius ist nach dem heftigen Zusammenprall mit Teamkollege Robin Gosens am vergangenen Wochenende zurück im Mannschaftstraining. Das bestätigte der Klub am Mittwoch.

Karius hatte bei der Partie in der Fußball-Bundesliga am Sonntag bei der TSG Hoffenheim (1:2) nach der Kollision mit Gosens Prellungen am Oberkörper und im Gesicht erlitten und war ausgewechselt worden.

Loris Karius ist bei Schalke 04 zurück im Mannschaftstraining Loris Karius ist bei Schalke 04 zurück im Mannschaftstraining © IMAGO/RHR-Foto

Schalke 04: So sieht es bei Karius und Gosens aus

Gosens hatte es schlimmer erwischt: Bei dem Crash kurz nach der Halbzeitpause zog sich der Verteidiger eine Verletzung am rechten Knie zu. Seinem Team wird er „zunächst nicht zur Verfügung stehen“, wie es am Montag von Schalker Seite vage hieß.

Nach der Länderspielpause treffen die Königsblauen, die derzeit Tabellenvorletzter sind, in der Bundesliga am 21. November auf den VfB Stuttgart.

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