Der FC Bayern hat im Spiel gegen HSV weiterhin mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Eine Rote Karte gegen Joshua Kimmich kommt erschwerend hinzu.

Nächster Rückschlag und ein neuer Aufreger! Der FC Bayern hat nach der Unruhe abseits des Platzes rund um Jamal Musiala einen sportlichen Befreiungsschlag verpasst. In Unterzahl kamen die Münchner beim Hamburger SV nicht über ein 0:0 hinaus und verpassten damit den Sprung an die Tabellenspitze.

Joshua Kimmich sah nach einer Tätlichkeit gegen Alexander Rössing-Lelesiit (44.) die Rote Karte, der momentane Bayern-Kapitän hatte den HSV-Profi an den Haaren gezogen, nachdem dieser ihn angerempelt hatte. Zudem gibt es Sorgen um Lennart Karl und Konrad Laimer.

Der FC Bayern holte erneut keinen Sieg Der FC Bayern holte erneut keinen Sieg © IMAGO/STEINSIEK.CH

„Ich muss mich bei der Mannschaft entschuldigen“, sagte Kimmich bei Sky. „Das war sehr dumm und ist eigentlich gar nicht meine Art.“

Elfer für Bayern?

Kurz vor Schluss hätten die Bayern einen Elfmeter kriegen können, nachdem Luis Díaz im Strafraum von Martin Adeline getroffen worden war (90.+3). Doch die Pfeife von Schiedsrichter Bastian Dankert blieb stumm, auch der VAR griff nicht ein.

Für Bayers Abwehrspieler Jonathan Tah war es eine 50:50-Entscheidung. „Ich verstehe, dass sich unsere Bank darüber aufregt. Es sieht auf jeden Fall so aus. Aber am Ende sage ich: Fifty-Fifty. Es gibt Schiedsrichter, die sich vielleicht dafür entscheiden, es gibt einen VAR, der sich vielleicht dann einschaltet und manchmal auch nicht.“

Generell habe man nicht gespürt, „dass wir in Unterzahl waren in der zweiten Halbzeit. Wenn man das sagen kann, kann man schon stolz sein auf die Leistung. Natürlich willst du gewinnen, das ist klar. Wir sind nie zufrieden, wenn wir nicht gewinnen. Aber wir können wirklich stolz sein auf unsere Leistung. Mit zehn Mann auswärts ist das wirklich nicht einfach. Daran können wir anknüpfen.“

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BVB kann Vorsprung auf Bayern ausbauen

Nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln und der 1:2-Niederlage in der Champions League beim OSC Lille unter der Woche blieben die Bayern zum dritten Mal in Folge sieglos. Der BVB könnte mit einem Sieg am Sonntag gegen Bayer Leverkusen (19.30 Uhr) den Vorsprung auf vier Punkte ausbauen. Zudem könnten die Bayern von Platz zwei rutschen, da die Verfolger SC Freiburg und RB Leipzig im direkten Duell (15.30 Uhr) aufeinandertreffen.

Aufgrund der langen Verletztenliste gab Trainer Vincent Kompany in Hamburg der Jugend eine Chance: Angreifer Noah Codjo-Evora (19) feierte sein Startelfdebüt und beendete damit das Experiment mit Konrad Laimer, der beim 1:2 in der Champions League in Lille am Mittwoch als Aushilfsstürmer für den verletzten Harry Kane aufgelaufen war.

Besonderes Comeback beim HSV gegen Bayern

Mit einem Durchschnittsalter von 24,5 Jahren läuft in Hamburg die jüngste Bayern-Startelf in einem Bundesligaspiel seit April 2018 auf.

Beim HSV feierte Mario Vuskovic nach abgelaufener Dopingsperre sein Pflichtspiel-Comeback. „Ich bin leer und dankbar“, sagte Vuskovic. Sein bis dato letztes Pflichtspiel liegt exakt 1480 Tage zurück, damals spielte Vuskovic mit dem HSV in der 2. Bundesliga in Fürth.

Auch ohne Kane, Michael Olise, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Manuel Neuer und Musiala spielte der Rekordmeister in der Anfangsphase aber dominant auf. In der Offensive sollten der 18-jährige Bara Sapoko Ndiaye und der ein Jahr ältere Noah Codjo-Evora, der sich gleich den ersten Abschluss nahm (9.), für Akzente sorgen.

Beim HSV, der die bittere 0:4-Derbypleite in Bremen schnell abschütteln musste, richteten sich viele Blicke auf Vuskovic, der 1480 Tage nach seinem letzten Pflichtspiel für die Norddeutschen direkt ins Abwehrzentrum rückte und sich in der ersten Halbzeit schadlos hielt.

HSV kann Überzahl kaum ausnutzen

Kompany reagierte zu Beginn der zweiten Hälfte auf die veränderte Statik und brachte mit Luis Díaz und Konrad Laimer, der später angeschlagen runter musste, zwei weitere Stars. Auch in Unterzahl waren die Gäste bemüht, das Geschehen zu bestimmen, was nur teilweise gelang.

Der HSV leistete sich zu viele Abspielfehler, um seine Überzahl ausnutzen zu können. Martin Adeline (78.) hatte eine der wenigen guten Gelegenheiten. Die Bayern ließen viel den Ball zirkulieren, ohne gefährlich zu werden. Am Ende stand das dritte Plfichtspiel ohne Sieg in Serie.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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