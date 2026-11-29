Der Österreicher erleidet eine Verletzung im rechten Sprunggelenk und vergrößert das Münchner Lazarett.

Nächste Hiobsbotschaft für den FC Bayern: Der ohnehin schwer gebeutelte Rekordmeister muss nun auch noch länger auf seine „Allzweckwaffe“ Konrad Laimer verzichten. Der 29-Jahre alte Österreicher zog sich beim 0:0 der Münchner im Bundesligaspiel beim Hamburger SV eine Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk zu und muss operiert werden. Laimer falle damit „bis auf Weiteres aus“, teilten die Bayern am Sonntag mit. Er war in der 52. Minute eingewechselt worden, musste kurz vor Schluss aber wieder raus.

Damit muss Trainer Vincent Kompany nun schon wegen Verletzungen auf acht Leistungsträger verzichten. Derzeit stehen neben Laimer bereits Kapitän Manuel Neuer, Weltfußballer Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Ismael Saibary und Alphonso Davies nicht zur Verfügung. Gnabry und Davies haben immerhin das Training schon wieder aufgenommen. Dazu kommt noch in der Liga der Ausfall von Joshua Kimmich, der in Hamburg wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte sah.