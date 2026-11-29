Hätte der FC Bayern gegen den HSV einen späten Elfmeter bekommen müssen? Geht es nach Manuel Gräfe, ist die Antwort eindeutig.

Geht es nach Manuel Gräfe, ist dem FC Bayern beim torlosen Remis beim Hamburger SV in den Schlusssekunden ein klarer Elfmeter verweigert worden. Luis Díaz war nach einem Kontakt von Martin Adeline in der Nachspielzeit im Strafraum zu Boden gegangen. Schiedsrichter Bastian Dankert ließ weiterspielen, der VAR griff nicht ein.

Ein Fehler, meinte der Ex-Referee Gräfe. „Der Treffer für den Elfmeter ist klar und eindeutig, auch wenn dann der Bayern-Spieler das dankend annimmt“, schrieb der langjährige Bundesliga-Schiri bei X.

Hätte Luis Díaz einen Elfmeter bekommen müssen? Hätte Luis Díaz einen Elfmeter bekommen müssen? © IMAGO/Oliver Ruhnke

Gräfe zog dabei den Vergleich zum Platzverweis von Joshua Kimmich, der einen Gegenspieler an den Haaren gezogen hatte. „Wenn man zu Recht bei Kimmich eingreift, muss man auch hier bei dem Elfmeter eingreifen…“

Gräfe plädiert für Elfmeter – Kompany sieht es anders

Díaz war vor Spielende in den Strafraum eingedrungen und fand sich von drei HSV-Profis – von denen keiner den Ball spielte – umringt. Adeline traf ihn seitlich am Knie, ehe der Kolumbianer zu Boden ging. Der Bayernspieler warf Dankert anschließend ein paar fragende Blicke zu, beschwerte sich aber nicht vehement. Auf der Bayern-Bank wurde derweil die Überprüfung der Szene durch den VAR gefordert.

Allerdings nicht durch Vincent Kompany, der sich nach der Partie klar gegen einen Elfmeter aussprach. „Das war kein Elfmeter. Das war auch kein Foul gegen Luis Díaz. Warum sage ich: kein Elfmeter? Sein Fuß kommt in den Boden rein. Man kann für diese Phase keinen Elfmeter geben. Nein. Keine Beschwerden“, sagte dieser bei DAZN.

Bayerns Abwehrspieler Jonathan Tah sprach derweil von einer „Fünfzig:Fünfzig“-Szene.

Gräfes Fazit lautete derweil: „Glück für den HSV, Pech für Bayern.“ Der 53-Jährige, der seit seinem unfreiwilligen Abschied aus der Bundesliga als regelmäßiger Kritiker der aktuellen Schiedsrichtergarde gilt, sieht dringenden Verbesserungsbedarf: „Es muss dringend nachgeschult werden, was wirklich noch vertretbar (Ermessen) ist, oder was klar falsch ist und korrigiert werden muss.“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach