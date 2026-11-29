Miron Muslic rechnet mit seiner eigenen Mannschaft ab. Beim FC Schalke steht er dennoch überhaupt nicht zur Debatte - wie Sportvorstand Frank Baumann versichert.

Beim FC Schalke 04 herrscht nach dem historischen 1:8 beim SC Paderborn Ausnahmezustand. Doch trotz der höchsten Bundesliga-Niederlage der Königsblauen seit Jahren hat Sportvorstand Frank Baumann seinem Trainer Miron Muslic unmittelbar nach dem Debakel das Vertrauen ausgesprochen. „Über Miron gibt es 0,0 Diskussion“, stellte Baumann unmissverständlich klar.

Während die Schalker Mannschaft nach der Blamage in Ostwestfalen scharfe Kritik einstecken musste, nahm Baumann den Cheftrainer ausdrücklich in Schutz. Der frühere Nationalspieler machte deutlich, dass er weiterhin von der Arbeit des 44-Jährigen überzeugt sei und die Verantwortung für die sportliche Krise nicht allein beim Coach sehe.

Schalkes Trainer Miron Muslic erhält Rückendeckung von Frank Baumann Schalkes Trainer Miron Muslic erhält Rückendeckung von Frank Baumann © IMAGO/Sven Simon

„Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Miron hat die Jungs gut eingestellt. Es ist keine Frage von Taktikumstellung. Letztendlich stehen die Spieler auf dem Platz und sind gefordert“, erklärte der Schalke-Boss.

Baumann nimmt Schalke-Mannschaft in die Pflicht

Entsprechend zeigte der Sportvorstand deutlich weniger Verständnis für den Auftritt der Profis. „Ich habe mich auf der Tribüne geschämt. Das war von der ersten bis zur letzten Minute eine Nichtleistung.“

Besonders die fehlende Gegenwehr und die Art und Weise der Niederlage sorgten beim Schalker Verantwortlichen für Unverständnis. „Wir sind als Mannschaft nicht ans Limit gegangen und haben uns ergeben“, kritisierte er.

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Muslic hatte derweil mit dem eigenen Team abgerechnet. „Ich schäme mich in Grund und Boden“, sagte der Trainer bei DAZN. Bei Sky wurde er ebenfalls deutlich: „In dieser Konstellation, jetzt, sind wir nicht bundesligatauglich.“

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