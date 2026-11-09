Harry Kane erreicht einen weiteren Meilenstein. Der Stürmer des FC Bayern stellt auch einen persönlichen Bestwert ein.

Harry Kane hat einen weiteren Rekord aufgestellt. Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung in der Saison 2004/05 bereitete laut Datenanbieter Opta kein Spieler an den ersten neun Spieltagen einer Bundesliga-Saison so viele Tore vor wie der Bayern-Stürmer in dieser Spielzeit.

Mit acht Torvorlagen hat Kane nach nur neun Partien außerdem seinen persönlichen Bestwert für eine gesamte Saison eingestellt. Entscheidend für das Erreichen dieser Marke waren seine zwei Vorlagen beim 2:1-Sieg am Samstag in Mainz.

Harry Kane beim Bundesliga-Spiel gegen 1. FSV Mainz 05 Harry Kane beim Bundesliga-Spiel gegen 1. FSV Mainz 05 © IMAGO/Sven Simon

Es ist längst nicht der erste Rekord für Kane in der Bundesliga. In seiner Debütsaison 2023/24 erreichte er mit 36 Treffern die Bundesliga-Bestmarke für die meisten Tore eines Spielers in seinem ersten Jahr.

FC Bayern: Kane sammelt weiter Rekorde

Unter anderem hält der 33-Jährige auch den Rekord für das schnellste Erzielen von 100 Bundesliga-Toren – Kane benötigte dafür nur 98 Spiele. Zuvor hatte die von Dieter Müller aufgestellte Bestmarke bei 129 Spielen gelegen.

Nun ist zu erwarten, dass Kane seinen Vorlagen-Rekord in den verbleibenden 25 Spielen dieser Saison noch weiter ausbauen wird. Die nächste Chance dazu bekommt der Ballon-d’Or-Gewinner, der aktuell bei vier Ligatoren steht, nach der Länderspielpause beim Heimspiel am 20.11. gegen den 1. FC Köln.

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