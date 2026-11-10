Matthias Sammer meldet sich in der Debatte um Jamal Musiala und die Aussagen von Uli Hoeneß zu Wort. Der frühere Bayern-Sportvorstand zeigt Verständnis für beide Seiten und spricht von einer schwierigen Situation für den Nationalspieler.

Die Diskussion um Jamal Musiala beim FC Bayern geht weiter. Nachdem Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt Zweifel geäußert hatte, ob der Nationalspieler nach seiner langen Leidenszeit noch einmal an frühere Leistungen anknüpfen könne, hat sich nun auch Matthias Sammer zu Wort gemeldet.

„Ich muss sagen, in der Magengegend fühlt sich das nicht gut an, weil das speziell für Jamal selber natürlich eine Katastrophe ist“, sagte der Berater von Borussia Dortmund im „Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk“ bei Sky. Zugleich machte Sammer deutlich, dass er die Aussagen von Hoeneß auch nachvollziehen kann.

Matthias Sammer wittert eine Strategie von Uli Hoeneß im Fall Jamal Musiala Matthias Sammer wittert eine Strategie von Uli Hoeneß im Fall Jamal Musiala © IMAGO/DeFodi Images

Uli Hoeneß: FC Bayern bei Jamal Musiala „in einem Dilemma“

Hoeneß hatte bei einem Fernsehauftritt erklärt, der FC Bayern befinde sich bei Musiala „in einem Dilemma“. Neben der sportlichen Frage verwies er auch auf den hoch dotierten Vertrag des Offensivspielers. Die Aussagen sorgten im deutschen Fußballkosmos für Diskussionen.

Sammer betonte, dass man seine Augen vor den wirtschaftlichen Aspekten des Profifußballs nicht verschließen dürfe. „Ich habe Uli Hoeneß nie anders kennengelernt, als dass er diese Punkte auch dann so deutlich benennt. Das kann man jetzt entweder gut finden oder weniger gut finden. Uli nimmt darauf keine Rücksicht“, sagte der frühere Bayern-Sportvorstand.

„Er ist der Erste, der diesen Jungen über alles schützen würde, gegen alles, das ist gar keine Frage“, betonte Sammer, stellte aber auch Hoeneß‘ Verantwortung für den FC Bayern heraus: „Und auf der anderen Seite aber ist der Verein auch sein Junge.“

Matthias Sammer vermutet Strategie hinter Hoeneß-Aussagen

Für Aufsehen sorgte auch Sammers Einschätzung zu einem möglichen Gehaltsverzicht. Auf die Frage, ob es legitim sei, einen Spieler darum zu bitten, antwortete er: „Aber so was von legitim! Wir leben ja nicht im Märchenland.“

Darüber hinaus äußerte Sammer die Vermutung, dass Hoeneß mit seinen Äußerungen eine Strategie verfolge und es bereits Gespräche zwischen dem FC Bayern und dem Beraterlager Musialas gegeben haben könnte, „die dann vielleicht nicht so gut gelaufen sind, wie sie (Bayern-Seite, Anm. d. Red.) sich das vorgestellt haben“. Ob dies tatsächlich der Fall ist, blieb jedoch offen.

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Musiala hatte sich nach seiner Verlängerung im Frühjahr 2025 im folgenden Sommer bei der Klub-WM einen Wadenbeinbruch zugezogen. Im Anschluss plagten ihn Sprunggelenksprobleme, bevor er Anfang dieser Saison knapp drei Wochen aufgrund einer bekannt gewordenen Nervenstörung pausieren musste.

Zuletzt fehlte er knapp sechs Wochen aufgrund eines Muskelfaserrisses, befindet sich derzeit aber bereits wieder im Teamtraining mit der Mannschaft.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.