Beim FC Bayern ist die Lage zurzeit auf vielen Ebenen angespannt. Die Frage ist: Wie kommt der Rekordmeister durch das restliche Jahr? SPORT1 gibt einen Überblick über die nächsten Gegner.

Es war noch kein Weltuntergang, was dem FC Bayern in Frankreich widerfahren ist. Die 1:2-Niederlage beim OSC Lille bedeutete die erste Pflichtspielpleite der laufenden Saison. Und dennoch gibt der Rekordmeister derzeit Anlass zur Sorge.

Da wäre zum einen die angespannte Personalsituation. Torjäger Harry Kane fällt beispielsweise noch länger aus. Zum anderen sorgt der weiterhin hitzig diskutierte Fall Jamal Musiala für Unruhe rund um den Verein. Und auch sportlich wirkt die Mannschaft von Vincent Kompany aktuell nicht mehr so gefestigt wie noch in den vergangenen Jahren.

Der FC Bayern muss bis Weihnachten noch sechs Spiele bestreiten Der FC Bayern muss bis Weihnachten noch sechs Spiele bestreiten © IMAGO/HMB-Media

So lautet die entscheidende Frage: Wie lange hält dieser Trend an? Geraten die Bayern mit ihrem ausgedünnten Kader und den zahlreichen Nebenschauplätzen in den kommenden Wochen womöglich aus der Spur? SPORT1 gibt einen Überblick über die Aufgaben, die den Münchnern bis zur Winterpause noch bevorstehen.

Diese Gegner warten bis Weihnachten noch auf Bayern

Am Samstag steht für den Meister zunächst das Bundesliga-Auswärtsspiel beim Hamburger SV an (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Am kommenden Dienstag empfangen die Bayern Hertha BSC im DFB-Pokal.

Danach geht es in der Liga mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn (4.12.) weiter. Am 8. Dezember wartet in der Champions League die nächste Aufgabe vor eigenem Publikum. Slavia Prag ist zu Gast.

DEINE MEINUNG

Zum Jahresabschluss stehen noch zwei Ligaspiele auf dem Programm: Am 13. Dezember müssen die Münchner bei der TSG Hoffenheim antreten, am 18. Dezember empfangen sie Werder Bremen.

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