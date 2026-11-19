Der FC Bayern rückt seine Mitglieder in den Mittelpunkt. Vor der Jahreshauptversammlung setzt der Rekordmeister beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln zwei sichtbare Zeichen der Wertschätzung.

Der FC Bayern würdigt seine Vereinsmitglieder rund um das Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Freitagabend (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) mit zwei Sonderaktionen. Anlass ist die Jahreshauptversammlung des Rekordmeisters, die am Samstag ab 11 Uhr im BMW Park stattfindet.

So wird der Mannschaftsbus mit den Namen von Mitgliedern aus aller Welt foliert sein. Der Verein wolle damit symbolisieren, dass die Mitglieder das Team auf seinen Wegen begleiten. Zudem werden sich Harry Kane und Co. vor der Partie in speziellen Shirts aufwärmen. Darauf sind Namen von Mitgliedern samt der jeweiligen Mitgliedsnummern aufgedruckt.

Der FC Bayern wird sich am Freitagabend in besonderen Shirts aufwärmen Der FC Bayern wird sich am Freitagabend in besonderen Shirts aufwärmen © IMAGO/Shutterstock

Die Aktion bleibt nicht auf die Herrenmannschaft beschränkt. In den kommenden Tagen sollen auch die Mannschaftsbusse der FC Bayern Frauen sowie der Basketball-Abteilung im gleichen Design unterwegs sein.

FC Bayern: Jahreshauptversammlung am Samstag

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern steht in diesem Jahr unter dem Motto „Ein Verein, ein Fundament, Zukunft gestalten“.

Dabei wird Walter Mennekes nach zehn Jahren als zweiter Vizepräsident verabschiedet. Als Nachfolger soll Marko Pesic von den Mitgliedern bestätigt werden und künftig gemeinsam mit Präsident Herbert Hainer und Prof. Dr. Dieter Mayer das Präsidium bilden.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.