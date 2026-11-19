Ethan Nwaneri glänzt bei Englands U21 und sendet damit ein deutliches Signal nach Dortmund. Beim BVB hat die Arsenal-Leihgabe ihren Stammplatz zuletzt verloren. Ausgerechnet jetzt steht für den 19-Jährigen ein ganz besonderes Duell bevor – und die Chance, den Knoten endlich platzen zu lassen.

Niko Kovac hat ganz genau hingeschaut. Zahlreiche seiner Schützlinge waren während der Länderspielpause bei ihren Auswahlmannschaften im Einsatz – und dem Trainer von Borussia Dortmund hat im Blick, wie es für sie lief.

„Die Highlights schaut man sich auf jeden Fall an“, sagte der BVB-Coach bei der Pressekonferenz am Donnerstag auf SPORT1-Nachfrage: „Die kriegen die Jungs hier dann auch präsentiert.“

Wann platzt bei Ethan Nwaneri der Knoten? Wann platzt bei Ethan Nwaneri der Knoten? © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Für Kovac gab es in den vergangenen Tagen durchaus viel Erfreuliches zu beobachten: Zum Beispiel stand Jobe Bellingham erstmals im Aufgebot von Thomas Tuchels „Three Lions“, blieb allerdings ohne Einsatzminuten. Daniel Svensson erzielte sein erstes Länderspieltor für Schweden, Ramy Bensebaini traf für Algerien und Julian Ryerson sicherte sich mit Norwegen in einem epischen Finale den Einzug ins Viertelfinale der Nations League.

Doch einer, der zuletzt in Dortmund etwas aus dem Rampenlicht verschwunden war, machte besonders nachdrücklich auf sich aufmerksam: Ethan Nwaneri.

Nwaneri glänzt in der Nationalmannschaft

Beim 3:2-Erfolg der englischen U21 im Freundschaftsspiel gegen Frankreich drehte der 19-Jährige mächtig auf. Gerade einmal sechs Minuten waren gespielt, als die Leihgabe des FC Arsenal den Führungstreffer des Kölners Mikey Moore vorbereitete. Noch vor Ablauf der ersten halben Stunde legte Nwaneri seinen zweiten Assist nach.

Zwei Torvorlagen, ein starker Auftritt, ein Sieg gegen Frankreich. Der 19-Jährige zeigte eindrucksvoll, welches Potenzial in ihm steckt – und lieferte damit beste Argumente für mehr Spielzeit beim BVB.

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„Da freuen wir uns darüber. Es ist ein Freundschaftsspiel gewesen, wo er das richtig gut gemacht hat. Und deswegen haben wir ihn auch verpflichtet“, lobte Kovac auf SPORT1-Nachfrage.

Während er im Nationaltrikot zuletzt glänzte, wartet der gebürtige Londoner in Dortmund allerdings noch auf seinen endgültigen Durchbruch – obwohl seine Zeit beim BVB extrem vielversprechend begann.

Nwaneri war auf Anhieb Stammspieler

Dass Nwaneri im Sommer überhaupt nach Dortmund wechselte (Leihe bis Saisonende), hing mit der schweren Kreuzbandverletzung von Giannis Konstantellias zusammen. Ein Glücksfall für die Verantwortlichen: Sie hatten den englischen U-Nationalspieler ohnehin schon länger auf dem Zettel und konnten deshalb schnell auf den Ausfall reagieren.

Wie dringend die Dortmunder offensive Verstärkung benötigten, zeigte sich unmittelbar. An den ersten fünf Bundesliga-Spieltagen stand Nwaneri jeweils in der Startelf und steuerte eine Vorlage bei. Auch zum Champions-League-Auftakt gegen Villarreal (3:2) erhielt er das Vertrauen.

Doch inzwischen hat sich das Blatt zu Nwaneris Ungunsten gewendet.

Vom Stammspieler zum Joker

In den vergangenen drei Bundesliga-Partien musste sich Nwaneri ebenso mit der Joker-Rolle begnügen wie in den jüngsten drei Champions-League-Spielen. Auch beim 3:2 im DFB-Pokal gegen Bremen kam er nur von der Bank. Beim Remis in München blieb ihm ein Einsatz sogar komplett verwehrt.

Aus dem anfänglichen Stammspieler ist ein Einwechselspieler geworden, der noch nicht recht in Dortmund angekommen scheint. Keine optimale Situation für Kovac, dem mit Konstantellias (Kreuzbandriss) und Carney Chukwuemeka weiterhin zwei Offensivkräfte fehlen. Umso wichtiger wäre es, wenn der junge Engländer seine Qualitäten auch im schwarz-gelben Trikot wieder regelmäßig auf den Platz bringen würde.

Dass die Dortmunder große Stücke auf ihn halten, steht dennoch außer Frage.

„Wird noch viele Spiele für uns machen“

„Wir haben auf diesen Positionen vorne sehr gute Spieler. Kosta [Karetsas; Anm. d. Red.] ist jetzt auch wieder zurück. Die Konkurrenz ist hoch. Er hat viele Spiele gemacht und er wird auch sicherlich noch mit seinen 19 Jahren viele Spiele für uns machen“, ist sich Kovac sicher.

Ob Nwaneri damit schon bald wieder in die Startelf zurückkehrt? Vielleicht sogar schon am Samstag gegen den Tabellenletzten aus Mönchengladbach? Offen. Doch ausgerechnet jetzt könnte sich für ihn eine Gelegenheit bieten, die kaum reizvoller sein könnte.

Auf Nwaneri wartet ein Highlight-Spiel

Am kommenden Dienstag gastiert der BVB in der Champions League beim FC Arsenal. Für Nwaneri ist es weit mehr als ein gewöhnliches Auswärtsspiel. Es ist die Rückkehr zu seinem eigentlichen Arbeitgeber – bei dem seine Fußballkarriere Fahrt aufnahm.

Von 2016 bis 2024 durchlief Nwaneri die Nachwuchsmannschaften des Londoner Traditionsklubs und entwickelte sich zu einem der größten Talente des englischen Fußballs. Im September 2022 schrieb er Geschichte, als er mit gerade einmal 15 Jahren, fünf Monaten und 28 Tagen sein Debüt in der Premier League feierte. Bis heute ist niemand jünger gewesen, als er erstmals in Englands höchster Spielklasse auf dem Rasen stand.

Die Gala im englischen U21-Trikot hat gezeigt, dass Nwaneri weiterhin in der Lage ist, für Furore zu sorgen. Jetzt muss er das auch in Dortmund beweisen.

Es gibt wohl keinen besseren Zeitpunkt, um den Knoten zu lösen.

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