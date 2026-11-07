FC Bayern: Wieder Sorgen um Manuel Neuer

Erneute Verletzungssorgen um Manuel Neuer! Der 40-Jährige muss im Ligaspiel in Mainz kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden.

Neue Sorgen um Bayern-Torhüter Manuel Neuer: Der 40-Jährige ist beim Liga-Sieg in Mainz (2:1) verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Für Neuer kam beim Spielstand von 1:0 für die Münchner Jonas Urbig in die Partie (45.).

Zuvor war Neuer bei einer Standard-Flanke des Mainzers Nadiem Amiri nach dem Ball gehechtet, hatte diesen jedoch aufgrund eines Missverständnisses mit Jonathan Tah verpasst. Mainz traf in der Folge ins verwaiste Tor – wegen einer Abseitsstellung wurde der Treffer jedoch kurz darauf zurückgenommen.

Manuel Neuer wird am Fuß behandelt Manuel Neuer wird am Fuß behandelt © IMAGO/Jan Huebner

FC Bayern: Neuer feierte unter der Woche seine Rückkehr

Neuer zeigte unmittelbar nach der Aktion an, dass er unter Schmerzen leidet. Die medizinischen Betreuer behandelten ihn anschließend an seinem rechten Fuß. Neuer zog dafür seine Stutzen und seinen Schuh aus. Nach einer Weile war klar, dass es für den Keeper nicht weitergeht.

Neuer hatte in den vergangenen Wochen bereits über Schmerzen im rechten Fuß geklagt und war erst unter der Woche gegen Atlético Madrid (2:0) wieder ins Tor der Münchner zurückgekehrt.

Zuvor hatte er wettbewerbsübergreifend vier Spiele verpasst. Nun könnte ein erneuter Ausfall drohen.

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