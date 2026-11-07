FC Bayern hat Mohya auf dem Zettel! Eberl lässt aufhorchen

Wael Mohya ist die große Überraschung im DFB-Kader von Jürgen Klopp. Ein 17 Jahre alter deutscher Youngster ist natürlich auch für den FC Bayern interessant, bestätigt Max Eberl.

Wael Mohya ist wohl eines der spannendsten Talente im deutschen Profifußball – das ist natürlich auch dem FC Bayern nicht entgangen.

FC Bayern hat Mohya auf dem Zettel

„Jedes junge deutsche Talent hat der FC Bayern auf dem Zettel, schaut er sich an“, sagte Sportvorstand Max Eberl auf Nachfrage bei Sky. Kontakt zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem 17-Jährigen soll es aber noch nicht gegeben haben: „Wir haben weder mit dem Jungen noch mit seiner Agentur noch mit Gladbach ein Wort gesprochen.“

Eines der spannendsten Talente im deutschen Profifußball: Wael Mohya Eines der spannendsten Talente im deutschen Profifußball: Wael Mohya © IMAGO/STEINSIEK.CH

Wenn Mohya in einer kriselnden Gladbacher Mannschaft weiter so performt, könnte sich das aber schnell ändern. Der Offensivspieler besitzt bei der Borussia noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Die Fohlen möchten ihr Nachwuchstalent dem Vernehmen nach langfristig binden und arbeiten deshalb an einer Vertragsverlängerung.

Gladbach nur der Anfang?

Wie weit die Reise für Mohya generell gehen kann, lässt sich derzeit natürlich noch nicht absehen. Aber schon jetzt steht fest, dass Gladbach nur ein Sprungbrett sein könnte. „Eins ist auch klar: Dass er nicht sein Leben lang für Borussia Mönchengladbach spielen wird“, sagte Gladbachs Sportchef Rouven Schröder jüngst im SPORT1 Doppelpass.

Auch Bundestrainer Jürgen Klopp zeigt sich von den Leistungen beeindruckt: „Wael Mohya ist einer dieser Fälle, wo man einfach… es gibt jetzt nicht viele 17-Jährige, die Bundesliga spielen – das alleine ist ja schon ein herausragendes Merkmal. Aber er macht es auch gut.“

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Klopp erklärte, dass er und sein Trainerteam auch in der Zukunft planen, „auch mal eine Position dabeizuhaben, wo wir sagen: Mal sehen, ob er spielt, ob er es überhaupt in den Kader schafft. Das hängt von der Trainingsleistung ab. Ich habe drei Gespräche mit ihm gehabt, die waren top. Ich war mit 17 nicht so selbstbewusst, aber ich war auch nicht so gut mit 17.“

Mohya schon jetzt heiß begehrt

Zuletzt wurden in Deutschland sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund als mögliche Abnehmer gehandelt. Auch international scheint das Interesse groß zu sein: So soll unter anderem der FC Liverpool aus der Premier League die Entwicklung des Nachwuchstalents genau verfolgen.

Wenn sich Max Eberl und der FC Bayern also irgendwann ernsthaft mit dem Gladbacher Juwel beschäftigen sollte, dann können sie sich auf große Konkurrenz gefasst machen.

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